La Xunta analiza con el GALP de la Costa da Morte el desarrollo local y pesquero

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, mantuvo ayer una reunión con el gerente del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) da Costa da Morte, Guillermo González, en la que analizaron la situación actual del grupo e hicieron balance de las últimas convocatorias de ayudas destinadas al desarrollo local y al sector pesquero. Al encuentro asistió también la directora territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo.

El GALP Costa da Morte abarca los concellos de Cabana, Camariñas, Carballo, A Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso y Vimianzo, y está integrado por 51 entidades sociales, de las cuales el 41,18% pertenecen al sector social, el 21,57% al sector pesquero y el 19,61% al sector económico, y el resto, el 17,65% al sector público.

En el encuentro se hizo balance de la convocatoria de ayudas aprobada en 2025 para proyectos vinculados al desarrollo local y al sector pesquero, cofinanciada por la Consellería do Mar y por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Concretamente, el año pasado esta entidad apoyó en estos municipios 14 proyectos con un importe de ayudas de cerca de un millón de euros, que movilizaron unas inversiones totales de más de 2,6 millones de euros.

Durante la reunión se abordó también la renovación de la junta directiva del GALP, realizada el pasado noviembre en una asamblea extraordinaria. Tras las votaciones sectoriales correspondientes a los ámbitos pesquero, social y empresarial, se procedió a la elección de los cargos de representación y administración.

La presidencia continúa en un representante de la cofradía de pescadores de Caión, mientras que la vicepresidencia es asumida por el Concello de Malpica. Por su parte, la Secretaría y la Tesorería siguen siendo desempeñadas por la cofradía de Camariñas y por la Asociación de Mariscadoras del Río Anllóns, respectivamente.

La entidad cuenta, además, con 18 entidades vocales, en las que están representados pósitos locales, colectivos de redeiras, empresarios y comerciantes, entidades vecinales, culturales y deportivas, así como ayuntamientos.