Carballo

La Xunta garantiza "seguridad" en Monte Neme tras la aparición de un agujero que era "previsible" para los técnicos

Ep
11/02/2026 12:43
El desplazamiento de un talud en Monte Neme, donde se produjo la rotura de una balsa minera que arrastró toneladas de lodo y piedras el pasado 31 de enero, ha provocado la aparición de un agujero próximo a la antigua galería y, a su vez, cercano a la zona en la que se desarrollan trabajos de restauración.

Sin embargo, fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press han asegurado que este movimiento en el talud "no supone ningún riesgo para la seguridad" y que era "previsible" por parte de los técnicos, que realizaron una inspección en la zona de la rotura de la balsa a raíz del incidente.

"El deslizamiento de parte de ese talud era previsible y en cierto modo esperado, ya que, al realizar la inspección de la galería que quedó al descubierto el día 31 se había apreciado una especie de zona abovedada muy cerca de la bocamina próxima a la corta", explica el departamento autonómico.

En este sentido, las mismas fuentes ubican la localización del desplazamiento de forma cercana al hueco minero donde se están llevando a cabo los trabajos de restauración iniciados en diciembre. "Es un acceso cerrado al público y no supone ningún riesgo para la seguridad", recalcan.

Comparecencia de la conselleira

Por otra parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecerá este miércoles a las 14.25 horas en el pleno del Parlamento de Galicia en respuesta a preguntas del PSdeG y el BNG a raíz del incidente sucedido hace una quincena.

Las socialistas Patricia Iglesias y Lara Méndez han cuestionado a la Xunta sobre las actuaciones concretas de restauración minera llevadas a cabo en la mina desde el anterior incidente, ocurrido en 2014, y el nacionalista Óscar Insua ha registrado una pregunta sobre el nivel de responsabilidad asumido por el Gobierno gallego en el último episodio.

