Cabeza Quiles presenta la obra 'Defuntos e santos inocentes'

Cabeza Quiles presenta 'Defuntos e santos inocentes' Mar Casal

El autor Fernando Cabeza Quiles presentó este jueves su obra de relatos 'Defuntos e santos inocentes' en la sede de Espiral Maior Foro, en Carballo.

El escritor experto en toponimia estuvo acompañado por Xosé Antonio Andrade, autor del prólogo; Santi Pazos, autor del epílogo, y Miguel Anxo Fernán Vello, el director de Espiral Maior, la editorial bajo la que se ha publicado la obra.

A pesar de que se trata de un libro de relatos, la toponimia también está muy presente en la última obra de Cabeza Quiles.