Carballo

Cabeza Quiles presenta la obra 'Defuntos e santos inocentes'

La toponimia también está presente en el último trabajo de este experto

Redacción
12/02/2026 23:44
 El autor Fernando Cabeza Quiles presentó este jueves su obra de relatos 'Defuntos e santos inocentes' en la sede de Espiral Maior Foro, en Carballo. 

El escritor experto en toponimia estuvo acompañado por Xosé Antonio Andrade, autor del prólogo; Santi Pazos, autor del epílogo, y Miguel Anxo Fernán Vello, el director de Espiral Maior, la  editorial bajo la que se ha publicado la obra. 

A pesar de que se trata de un libro de relatos, la toponimia también está muy presente en la última obra de Cabeza Quiles.

