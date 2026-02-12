Mi cuenta

Carballo volverá a ser la capital de los videojuegos con la Atlantic Games

El encuentro se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de abril, con diferentes actividades 

Redacción
12/02/2026 23:04
Carballo volverá a convertirse en la capital de los videojuegos entre el 9 y el 12 de abril con la segunda edición de la Atlantic Games Conference, una iniciativa organizada por las concejalías de Mocidade y de Promoción Económica. Tras la buena acogida de su estreno el pasado año, el encuentro regresa con un programa reforzado en el que combina formación para profesionales, espacios de exhibición, actividades divulgativas y propuestas pensadas para acercar los videojuegos a nuevos públicos. 

La programación arrancará el 9 de abril con dos obradoiros especializados. ‘Xogar para falar de xogar: un achegamento á mediación cultural con videoxogos’ está orientado a personal de bibliotecas y educadores y será impartido por Lucas Ramada en la biblioteca Rego da Balsa. En la misma jornada, Marina González ofrecerá en el bar O Bodegón el taller ‘Tecendo píxeles: do dixital ao físico’, dirigido al público adulto. 

El eje central del Atlantic Games tendrá lugar los días 10 y 11 de abril, con una amplia zona expositiva en el Fórum Carballo, en la que participarán 18 puestos para mostrar videojuegos y el trabajo de entidades vinculadas al medio. El programa se completará con charlas profesionales de primer nivel y diferentes talleres, favoreciendo el encuentro entre la comunidad creadora, los estudiantes y las personas aficionadas.

 Como cierre, el 12 de abril en las Escolas do Xardín se celebra la charla ‘A outra historia do videoxogo’, a cargo de Isi Cano, una propuesta divulgativa abierta a todo el público. Este evento convierte a Carballo en un referente dentro y fuera de Galicia.

