El BNG de Carballo pide al pleno que inste a la Xunta a revisar el plan de restauración del Monte Neme

Rotura balsa Monte Neme Raúl López

El BNG de Carballo llevará al pleno ordinario de febrero una moción en la que solicita el apoyo de toda la corporación para instar a la Xunta de Galicia a revisar y actualizar con urgencia el plan de restauración ambiental de la antigua explotación minera del Monte Neme. La iniciativa se produce tras el episodio registrado el pasado 31 de enero, cuando colapsó una de las balsas del complejo, repitiéndose una situación similar a la ocurrida en 2014.

Los nacionalistas recuerdan que aquel primer derrumbe provocó una avalancha de lodos que afectó a viviendas, fincas e infraestructuras en Aviño (Malpica) y en Razo (Carballo), aunque sin daños personales. Más de una década después, y tras el inicio en diciembre de 2025 de los trabajos contemplados en el plan de regeneración financiado con fondos europeos, la rotura de una nueva balsa volvió a generar riesgo para la población y obligó al corte de la carretera que comunica Aviño con Razo.

Según recoge la moción, una primera valoración técnica apunta a que no se habría tenido en cuenta la existencia de una antigua galería en la balsa afectada. La subida del nivel del agua por las intensas lluvias del último mes habría provocado su apertura, desencadenando la rotura y el arrastre de miles de metros cúbicos de material ladera abajo hasta la zona costera. El BNG considera que estos hechos evidencian fallos en la previsión y en la supervisión autonómica, competencias que la Ley de ordenación de la minería de Galicia atribuye a la Xunta.

La formación nacionalista subraya además que, tras el último incidente, no consta que se verificase de inmediato el estado del resto de las balsas del complejo. Fue en una reunión vecinal promovida por el Concello cuando residentes de la zona alertaron del peligro que podría presentar la conocida como “balsa de aguas limpias”, reclamando una evaluación urgente de su estabilidad.

En su propuesta, los nacionalistas de Carballo plantean al pleno tres acuerdos: revisar y reformular el plan de restauración con un enfoque integral que priorice la seguridad de los vecinos de Nétoma (Razo) y de otros núcleos próximos; elaborar de inmediato un plan de emergencias que garantice la protección de personas y bienes mientras se actualiza el proyecto; y dotar de financiación suficiente las actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad geotécnica y ecológica del entorno.