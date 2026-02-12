Mi cuenta

El tiempo da un ligero respiro a las ferias de Carballo y Vimianzo

Los grelos fueron los grandes protagonista en la plaza carballesa para los cocidos de Entroido

Redacción
12/02/2026 21:53
Feria Carballo este jueves
Puesto de grelos en  Carballo este jueves
Mar Casal
El mal tiempo generalizado de las últimas semanas ofreció ayer una ligera tregua a las ferias semanales de Carballo y Vimianzo. Aunque hubo algún chubasco durante la mañana, los clientes pudieron realizar sus compras sin problemas en los dos mercados, sobre todo para abastecer la despensa para estos días de Entroido. 

En Carballo las verduras volvían a ser las protagonistas indiscutibles, con los habituales manojos de grelos para los cocidos de estos días, acompañados de la carne salada. También hubo mucha oferta y demanda de patatas, como es habitual todas las semanas.

