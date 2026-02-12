Más de medio millar de personas desfilarán en las comparsas y carrozas del Carnaval de Carballo

Degustación de los petiscos de Entroido en el mercado de Carballo Mar Casal

Los disfraces volverán a inundar Carballo en una de las celebraciones más populares de todo el país, donde no faltará la música, animación callejera, circo o fiestas infantiles, además de la gastronomía típica de estos días. La fiesta ya comienza este viernes y se prolongará hasta el martes 17.

El domingo será el día grande con el tradicional desfile y concurso de carrozas y comparsas, a partir de las 18.00 horas. Unas 550 personas formarán parte de las 16 agrupaciones participantes procedentes de diferentes lugares. Además, el mismo día pueden anotarse los grupos, las parejas y los disfraces individuales, por lo que la participación será muy superior. El concurso estará presentado por la regueifeira coristanquesa Lupe Blanco.

La entrega de premios está prevista sobre las 20.30 horas, y mientras el jurado delibera animará la jornada el dúo Veneguay. En total se repartirán más de 10.000 euros en premios, aunque casi la mitad está destinado a gratificaciones para incentivar la participación. Para ir calentando motores, esta tarde habrá música en la Praza do Concello con Cé Orquestra Pantasma, a partir de las 18.30 horas; y a partir das 20.00, será el turno de Brassica Rapa, una banda que combina música instrumental y vocal con multi percusión.

Mañana sábado también tendrá lugar una de las celebraciones más singulares en el barrio de A Milagrosa. Allí escenificarán el Renacemento do Chorón, que llega a su tercera edición como una parodia del árbol que había en las inmediaciones de la capilla. La fiesta ya comenzará a las 13.00 horas con música, y seguirá por la tarde.

El momento álgido dará comienzo a las seis de la tarde con la procesión del Chorón por las calles del barrio hasta culminar con el aniversario en los jardines del Fórum. El Entroido de Carballo seguirá el lunes con la fiesta infantil y finalizará el martes 17 con el tradicional Enterro da Sardiña.

Además, para abrir boca a esta celebración, ayer en el mercado municipal de Carballo se pudieron degustar los ‘petiscos de Entroido’, elaborados por Chisco Ramos, a base de habas con almejas, cacheira con grelos y filloas con queso y miel.