Avanza la tramitación de los eólicos de Sembra, Paxareiras II y Orzar

Trabajos de repotenciación del parque eólico de Monte Redondo EC

La tramitación administrativa de varios proyectos eólicos previstos en la comarca ha dado un nuevo paso tras la publicación este viernes en el Diario Oficial de Galicia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente a los parques Sembra, Paxareiras II y Codesos cuya ejecución está prevista entre Cee y Dumbría, así como a su línea de evacuación. La resolución establece una decisión diferenciada: Sembra y Paxareiras II resultan ambientalmente viables con condiciones estrictas al igual que la línea de 66 kV, mientras que el parque eólico de Codesos, que también se estaba tramitando, es declarado inviable.

El expediente de tramitación ambiental culmina una evaluación ordinaria que incluyó fase de información pública y consultas sectoriales, en las que se registraron 79 alegaciones. El órgano ambiental analiza de forma específica los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de proyectos, elemento que resultó determinante en la exclusión de Codesos.

Protección arqueológica

Protección arqueológica

En el caso de Sembra, promovido por Volantis Renovables con una potencia aproximada de 12 megavatios y dos aerogeneradores de 118 metros de altura, la viabilidad queda sujeta a un fuerte condicionado patrimonial y ambiental. En concreto, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural obliga a eliminar el acceso inicialmente proyectado desde la AC-552, lo que implica rediseñar accesos, reutilizar infraestructuras vinculadas a Paxareiras II y modificar el trazado de la zanja eléctrica. Además, se impone protección específica sobre el Camino Fisterra y Muxía, prohibiendo cualquier afección directa sobre su trazado y exigiendo un plan detallado de integración paisajística.

Esto incluye estudios de visibilidad real y adaptación de elementos constructivos para minimizar el impacto visual. Durante los movimientos de tierra, aperturas de zanjas y cimentaciones será obligatorio un control arqueológico continuo, con técnico autorizado y capacidad de paralización inmediata si aparecen restos. En concreto, el informe de Patrimonio indica que “con caracter previo ao inicio das obras, farase unha intervencion arqueoloxica complementaria na contorna da Mamoa Pedras Rubias”.

Con respecto al eólico de Paxareiras II, con una potencia aproximada de 26,4 megavatios y cinco aerogeneradores también obtiene declaración favorable condicionada. Se ejecución deberá cumplir seguimiento arqueológico permanente y aplicar medidas reforzadas de integración paisajística. Desde el punto de vista de biodiversidad, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural exige un programa sistemático de seguimiento de mortalidad de aves por colisión, con prospecciones periódicas bajo los aerogeneradores y metodología homologada.

En caso de detectarse afecciones significativas sobre avifauna o quirópteros, podrán imponerse medidas correctoras que incluyen paradas temporales o ajustes operativos. Aunque no existe solapamiento directo con espacios Red Natura 2000 —siendo la ZEC Carnota-Monte Pindo la más próxima, a más de 1,6 kilómetros— la compatibilidad queda subordinada al cumplimiento estricto de todas las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento ambiental.

La parte negativa de la resolución afecta al proyecto eólico de Codesos, con una potencia prevista de 11,6 megavatios y dos aerogeneradores El órgano ambiental concluye que es ambientalmente inviable por la acumulación de riesgos sobre biodiversidad en un radio de un kilómetro y por afecciones patrimoniales incompatibles, especialmente en relación con bienes arqueológicos y el entorno del Camino, es decir con los petroglifos de Pedra Ancha/Pedra Longa e a Pedra da Rasca (BIC).

Con respecto a la línea de evacuación a 66 kV es evaluada conjuntamente y obtiene declaración favorable condicionada. Contará con una subestación transformadora 30/66 kV y tramos aéreos y soterrados que suman varios kilómetros de recorrido hasta su conexión con la subestación de A Lagoa. El diseño incluye apoyos eléctricos, tramos soterrados en zonas sensibles y medidas específicas de integración paisajística. Augas de Galicia exige autorización previa de vertidos en caso de emplearse sistemas no estancos y el mantenimiento de la continuidad hidráulica natural.

Carballo

En paralelo, también avanza la tramitación del parque eólico Orzar, promovido por Greenalia. El proyecto contempla diez aerogeneradores y una potencia de 56 megavatios, lo que implica su tramitación ante el Ministerio para la Transición Ecológica al superar el umbral de 50 Mw. La empresa ha iniciado la fase de información pública para la autorización de obras ante Augas de Galicia debido a afecciones sobre diversos regatos.

El parque se proyecta en montes de Rus y Entrecruces, en Carballo, así como en Anxeriz. Los promotores prevén que las obras podrían iniciarse en el segundo semestre. Para su puesta en marcha será necesaria una línea de alta tensión que conecte los parques previstos en la zona con la subestación de Mesón do Vento, infraestructura aún en fase administrativa y que afectará a varios municipios a lo largo de casi cuarenta kilómetros.