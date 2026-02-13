Carballo
El Centro Comercial Bergantiños entrega los premios de su campaña navideña
Cinco personas fueron las afortunadas con diferentes agasajos
El Centro Comercial Bergantiños entregó los premios de su campaña navideña “O Nadal de Regalos” a las personas afortunadas. José Caamaño Novo fue el ganador de la Thermomix TM7, Paula Fondo recibió una televisión en color de 50 pulgadas y otras tres personas recibieron tres cheques de 100 euros cada una.
Se trata de María Becerra, Gabriel Andrade y Rafael Lema, que recibieron sus respectivos cheques para gastar en diferentes productos. Los premios fueron entregados en el centro comercial por parte de sus directivos.