Carballo

El Centro Comercial Bergantiños entrega los premios de su campaña navideña

Cinco personas fueron las afortunadas con diferentes agasajos 

Redacción
13/02/2026 18:51
Entrega de premios del Centro Comercial Bergantiños
Entrega de premios del Centro Comercial Bergantiños
IG
El Centro Comercial Bergantiños entregó los premios de su campaña navideña “O Nadal de Regalos” a las personas afortunadas. José Caamaño Novo fue el ganador de la Thermomix TM7, Paula Fondo recibió una televisión en color de 50 pulgadas y otras tres personas recibieron tres cheques de 100 euros cada una. 

Se trata de María Becerra, Gabriel Andrade y Rafael Lema, que recibieron sus respectivos cheques para gastar en diferentes productos. Los premios fueron entregados en el centro comercial por parte de sus directivos.

