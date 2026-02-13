El Entroido empieza con fuerza en la comarca, con varios días de 'troula'

Animación de Entroido en Carballo este viernes Mar Casal

El Entroido empieza con fuerza en toda la comarca, con numerosas citas festivas. Aunque ayer ya hubo algunas actividades, con los niños de los centros escolares como protagonistas, hoy es el primer día grande en la zona. La ‘troula’ continuará hasta el próximo miércoles.

Entre las principales citas para hoy destaca el Renacemento do Chorón, en el barrio carballés de a Milagrosa, a partir de las 18.00 horas, con la procesión y el acto de aniversario en los jardines del Fórum. La jornada festiva ya empieza a las 13.00 y seguirá hasta altas horas. Destaca también el ‘Antruido do Burro’ que recupera la Asociación Lourido de Valenza, en Coristanco, con fiesta a partir de las 17.00 horas.

En Vimianzo, Muxía y Laxe se llevarán a cabo los concursos de disfraces, que se prevén muy concurridos. En la capital de Soneira participarán cuatro comparsas, además de los grupos y otras categorías, y será en el pabellón a partir de las 17.30 horas. En Muxía animará el concurso el humorista Isi, y también habrá degustación de filloas y orellas.

En Fisterra se espera el tradicional desfile de comparsas esta tarde, mientras que en Baio (Zas) habrá fiesta infantil en el polideportivo con Asacocirco y dj Rokiño.

En Malpica este sábado habrá fiesta infantil en Cerqueda, y en el centro urbano, sesión vermú con Judith Cundíns y un gran cocido. Los cocidos también son protagonistas hoy en Camariñas, a la espera del concurso de disfraces de Ponte do Porto este domingo.

Este viernes en Carballo animaron la tarde Cé Orquestra Pantasma y Brassica Rapa. También celebraron el Entroido los mayores de la residencia y en el mercado se sorteó la cesta de productos. La agraciada fue Mari Carmen Guillamet, de Ardaña, siendo Xandre Muiño la mano inocente. Mañana domingo será el día grande con casi 600 participantes en el concurso. A pesar de las previsiones de mal tiempo, se mantienen el desfile y el concurso en la plaza.

En A Laracha también habrá fiesta este domingo, aunque el día grande es el martes, al igual que en Cabana. En Dumbría por su parte preparan el popular concurso del domingo, lo mismo que en Ponteceso. También en Corcubión habrá este sábado una fiesta de Entroido. En Cee el día grande será el próximo sábado 21 con el tradicional concurso.