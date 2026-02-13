La Diputación invertirá 1,3 millones de euros en mejorar la carretera de Pedra do Sal

Xosé Regueira, durante el consello parroquial Cedida

La Diputación destinará casi 1,3 millones de euros a la mejora integral de la carretera de Pedra do Sal (Carballo), una vía provincial clave para la movilidad de los vecinos, visitantes y el acceso a las zonas de playa. Así lo anunció el vicepresidente de la Diputación y edil carballés, Xosé Regueira, en la reunión del consello parroquial de Noicela-Rebordelos celebrado el pasado jueves en el centro social de Imende.

La DP-1916, que tiene una longitud total de 2,68 kilómetros, será sometida a una actuación integral, incluyendo el arreglo del firme, el ensanchamiento de la calzada y la ejecución de una senda peatonal. Estas actuaciones responden a una demanda histórica de los vecinos tanto de Noicela-Rebordelos como de Lema, que ven en este vial un eje fundamental para el desarrollo local y la seguridad viaria, sobre todo en temporada alta de visitantes hacia las playas de la zona.

Además, el Concello señala que esta actuación es fruto de las gestiones que ha realizado con la Diputación y que se intensificaron en los últimos meses con varias reuniones con la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez.

El ente provincial asumirá el coste íntegro de la obra, incluida la consecución de terrenos y la redacción del proyecto. La tramitación está previsto que comience en los próximos meses. El alcalde, Daniel Pérez, valoró muy positivamente la confirmación de esta inversión, para avanzar en la mejora de la movilidad, la seguridad y el refuerzo de la accesibilidad a uno de los puntos más visitados.