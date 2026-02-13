Mi cuenta

Vuelve la iniciativa ‘De landras a carballos’, que trabaja la igualdad desde la infancia

Cuentacuentos, obradoiros y espectáculos de narración oral forman parte de la programación

Redacción
13/02/2026 22:45
Las concellarías de Igualdade y Normalización Lingüística de Carballo presentaron ayer la nueva edición de ‘De landras a carballos’, con actividades culturales, educativas y lúdicas dirigidas a la familias y a la primera infancia, de los 5 a los 11 años.

 El ciclo comienza el 20 de febrero y seguirá hasta junio. Además de fomentar la participación familiar, se pretende promover valores en igualdad, creatividad y pensamiento crítico, con propuestas desde cuentacuentos, obradoiros o espectáculos de narración oral. La concejala de Igualdade, Maica Ures, destacó la importancia de trabajar la igualdad desde la infancia, mientras que Ángeles Pacoret se refirió al hecho de combinar ocio y aprendizaje en gallego. 

El alcalde, Daniel Pérez, destacó que las Escolas do Xardín se convierten en un punto de encuentro de cultura, educación y convivencia en familias. El día 20 será el primer cuentacuentos con Trémola Teatro. El 20 de marzo las protagonistas serán mujeres referentes en distintos ámbitos. El 17 de abril se abordará la importancia del juego en la educación. Sole Felloza y A Xanela do Maxín completan la programación.

