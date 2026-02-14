Mi cuenta

Carballo estrena un mural vegetal para las fotos de boda

Coincidiendo con el Día de los Enamorados

Redacción
14/02/2026 23:30
Iván Andrade y Maruxa Suárez posan en el nuevo photocall
Iván Andrade y Maruxa Suárez posan en el nuevo photocall
Cedida
Coincidiendo con la celebración de Día de los Enamorados, el Concello carballés estrenó en el salón de plenos un nuevo mural vegetal pensado para convertirse en el escenario de las fotografías de las bodas que allí se celebran. 

El photocall, recuperado del congreso Vilas en Flor y adaptado a su nuevo espacio, está elaborado con plantas preservadas, entre ellas algunas tan representativas de Carballo como el trigo. 

El objetivo es ofrecer “un fondo cuidado, natural y hermoso para las bodas civiles que se celebran en el consistorio, que son muchas cada año”, afirman desde el Concello. Los encargados de presentar este nuevo espacio fueron Maruxa Suárez e Iván Andrade, dos de los ediles más “casamenteros”, que el año pasado oficiaron 18 de las 23 bodas civiles en el concello, con nueve cada uno.

