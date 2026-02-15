La lluvia no puede con el Entroido de Carballo, con mucha participación e ingenio

La carroza ganadora en el concurso de Entroido en Carballo Raúl López

La lluvia no consiguió vencer al Entroido de Carballo en su día grande. A pesar de la adversa meteorología, se mantuvo una elevada participación y un alto nivel, con carrozas espectaculares y comparsas que evidenciaban muchas horas de trabajo hasta conseguir el resultado final. Aviones, submarinos, el carruaje de los Faraones o del Rey León son algunos de los ejemplos que desfilaron por las calles de la localidad, exhibiendo todo su poderío. Y con “recorrido corto”, tal como repetía la maestra de ceremonias, la regueifeira Lupe Blanco, a pesar de que con la lluvia se hacía largo y todos terminaron empapados, sobre todo los últimos.

Aunque muchos confiaban en que la lluvia fuese amainando a lo largo de la tarde, todo lo contrario, puesto que arreciaba cada vez más, aunque eso no restó las ganas de fiesta. Porque “se chova que chova”, tal como repetían algunos participantes, ya acostumbrados a las continuas lluvias de este invierno. El mal tiempo fue también el culpable de que ya en la última actuación se fuese la luz y dejase a Latexo Galego con la palabra en la boca, sin que pudiese despedirse, después de reivindicar la tierra, con toxos, pote y queimada incluida.

A pesar de la espectacularidad de las comparsas y carrozas, el trabajo, humor e imaginación se intuía en todos los participantes, desde los individuales hasta los grupos. Mucha presencia de piratas, entre ellos O máis pequeno de todos os mares, el encargado de abrir el desfile y ganador del primer premio en su categoría; A raíña Calitra, Chapalatas, Soños impresos pés en movemento o A luz do camiño, las farolas de Ponte do Porto, de Ponte o Disfraz, que recorren estos días los concursos de la comarca.

De hecho, estos últimos fueron los ganadores en el apartado de comparsa infantil, con un premio de 300 euros. Las agrupaciones participantes procedían no solo de la Costa da Morte, sino de otros lugares de la provincia de A Coruña e incluso de fuera de Galicia, con dos asturianas. Además, otras dos comparsas que estaban anotadas de Vimianzo y Camariñas no asistieron por la lluvia.

La carroza que llevó el primer premio fue 200.000 leguas de vida submarina, de Tapia de Casariego (Asturias) con 1.000 euros; el segundo fue para Dioses del Nilo, de Luarca (Asturias), con 600 euros y el tercero fue para Latexo Galego, de Vimianzo, con 350 euros. En las comparsas el primer puesto fue para As do táper, de Arteixo, con 700 euros; el segundo para Os titiriteiros (400 euros) y el tercero para A romaría de Santa Paciencia (200 euros).

Además de Carballo, este domingo también hubo concursos de Entroido en Dumbría, Malpica, Ponte do Porto y Ponteceso, muy concurridos. En la localidad porteña triunfaron Fíos de Salitre, de la asociación As Cansorriñas, con una exaltación de su encaixe; el segundo puesto fue para Latexo Galego, de la asociación Mocatriz, y el tercero para A fábrica da lus, de Trubisquiña, que lograba el primero en Muxía la noche del sábado. Fíos de Salitre también se hizo con el segundo puesto en Dumbría, mientras el primero fue para Os da Charca, de Fisterra.