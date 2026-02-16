Adjudicada la obra que mejorará la accesibilidad en Xoane da Estrada

Las obras en la carretera que realizó la Xunta el pasado otoño Archivo

El Concello de Carballo adjudicó hace unos días el contrato de las obras de mejora de la accesibilidad en el tramo de la carretera AC-414 a su paso por Xoane da Estrada. La empresa López Cao será la encargada de realizar los trabajos por un presupuesto de poco más de 144.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La obra permitirá renovar más de un kilómetro de aceras y accesos, dando respuesta a un compromiso adquirido con la Xunta de Galicia y con los vecinos hace unos meses. La actuación se centrará en el margen izquierdo de la AC-414, desde la rotonda del Punta del Este. El proyecto prevé el levantado y sustitución de las aceras actuales en una longitud total de 1.250 metros.

Las nuevas superficies estarán adaptadas para mejorar la circulación peatonal y garantizar un tránsito más seguro. También se acondicionarán los accesos a las viviendas, rebajando las cotas respecto a la calzada para facilitar la entrada y salida de personas con movilidad reducida o carritos de bebé. Uno de los puntos destacados será la construcción de siete pasos de peatones a lo largo del trazado.

Estarán distribuidos en los cruces con viales municipales y se señalizarán tanto en el pavimento como con elementos verticales, con el fin de reforzar la seguridad de los transeúntes en una zona que soporta un tráfico intenso. El proyecto también contempla la instalación de nuevos sumideros para mejorar el drenaje, evitando acumulaciones de agua que dificulten la seguridad. Además de los pasos de peatones y la renovación de las aceras, se intervendrá sobre los registros de servicios existentes en la vía, que serán nivelados para adaptarse a la nueva pavimentación.

También se ejecutarán pequeños muros de contención en los puntos donde sea necesario, con el objetivo de ajustar las diferencias de altura sin alterar la rasante de la carretera. Es de las pocas obras que el Concello de Carballo tenía pendiente de adjudicar, junto con la del saneamiento del vial entre la Feira de Verdillo y A Brea, en el que también solo falta la formalización una vez que el proyecto fue adjudicado hace unos días a Hordescon SL por 115.483 euros.

Contrataciones en marcha

En la actualidad, el Ayuntamiento tiene en marcha la licitación del proyecto de mejora del campo de fútbol de As Pedreiras de Verdillo, por importe de 61.412 euros. Al procedimiento se presentaron dos ofertas, pero una de ellas no figura en el Registro de contratistas de Galicia, por lo que la adjudicación se ha suspendido hasta que la empresa presente la justificación de solicitud de inscripción en el registro. En este caso se proyecta realizar varias actuaciones para ampliar la capacidad de uso y facilitar el acceso, mejorar los accesos de las gradas, eliminar las filtraciones en la cubierta y mejorar los vestuarios.

También está en licitación la obra de mejora de la capa de rodadura de la carretera que va del lugar de As Torres (Oza) hasta Cances Grande, en la que se invertirán casi 482.000 euros. Los trabajos que durarán seis meses no solo servirán para mejorar el firme, sino para ejecutar los ramales necesarios para ampliar en el futuro la traída de agua municipal desde el lugar de O Rodo (Oza) hasta Cances Grande, evitando así tener que abrir la vía de nuevo.