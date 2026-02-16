Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

El PP de Carballo presenta una moción sobre la torreta del nuevo vial del polígono

Piden al Concello estudiar alternativas como el traslado o soterramiento de la instalación.

Redacción
16/02/2026 20:45
El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno
Mar Casal
El PP de Carballo llevará al pleno de febrero una moción sobre la situación de la torreta eléctrica ubicada en el nuevo vial del polígono de Bértoa. Los populares ya habían pedido explicaciones al gobierno local el pasado mes de septiembre, cuando se abrió el vial.

 Según el portavoz, Rubén Lorenzo, la presencia de una torreta de alta tensión parcialmente situada en el carril derecho en sentido al polígono constituye un peligro evidente. El PP critica la solución adoptada, consistente en una isleta pintada con barreras de hormigón, y denuncia también la falta de iluminación pública. 

La moción insta al Concello a adoptar medidas técnicas que garanticen la seguridad y estudiar alternativas como el traslado o soterramiento de la instalación.

