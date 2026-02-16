El PP de Carballo presenta una moción sobre la torreta del nuevo vial del polígono

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno Mar Casal

El PP de Carballo llevará al pleno de febrero una moción sobre la situación de la torreta eléctrica ubicada en el nuevo vial del polígono de Bértoa. Los populares ya habían pedido explicaciones al gobierno local el pasado mes de septiembre, cuando se abrió el vial.

Según el portavoz, Rubén Lorenzo, la presencia de una torreta de alta tensión parcialmente situada en el carril derecho en sentido al polígono constituye un peligro evidente. El PP critica la solución adoptada, consistente en una isleta pintada con barreras de hormigón, y denuncia también la falta de iluminación pública.

La moción insta al Concello a adoptar medidas técnicas que garanticen la seguridad y estudiar alternativas como el traslado o soterramiento de la instalación.