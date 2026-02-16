La Diputación y la UDC acercan la IA generativa a las aulas

Los cursos empezaron el 9 de febrero en el IES Agra do Orzán | cedida

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación TIC de la Universidade de A Coruña, impulsa un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa dirigido al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo acercar conocimientos básicos y competencias clave sobre el uso de una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque eminentemente práctico.

Estas sesiones permiten al alumnado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat y reflexionar sobre su uso ético, seguro y responsable.

El programa también aborda el potencial de la inteligencia artificial en la creación de contenidos digitales, como imágenes, audio y vídeo, y analiza los retos y oportunidades que estas herramientas presentan en el ámbito educativo, social y profesional.

La formación se estructura en dos sesiones por centro, de dos horas cada una. En la comarca, comenzará en Carballo, en el IES Isidro Parga Pondal, los días 23 y 26 de febrero; continuará en el IES Terra de Soneira (Vimianzo), el 27 de febrero y el 6 de marzo; y finalizará en el IES Eduardo Pondal (Ponteceso), el 23 y 25 de marzo.

La diputada de Educación, Yoya Neira, destacó que es fundamental promover desde las instituciones una formación crítica, rigurosa y adaptada a la realidad actual, así como aprender a utilizar estas herramientas con responsabilidad.