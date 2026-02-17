Carballo organiza en sus bibliotecas Tardes de juegos de mesa para adolescentes

Vista del interior de la Biblioteca Rego da Balsa en donde tendrá lugar la charla coloquio aig

El Concello de Carballo invita a los adolescentes de 14 a 17 años a participar en las Tardes de juegos de mesa que se celebrarán en las bibliotecas locales. La actividad está pensada para compartir momentos divertidos, desconectar del móvil y disfrutar de los juegos en compañía de otros jóvenes. Se desarrollará dos tardes al mes en distintas sedes: los lunes en la Biblioteca Agra de Campos y los jueves en la Biblioteca Rego da Balsa. Los interesados deben realizar una preinscripción eligiendo la fecha que prefieran a través del formulario disponible.