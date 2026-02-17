Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Carballo organiza en sus bibliotecas Tardes de juegos de mesa para adolescentes

La actividad está dirigida a jóvenes de 14 a 17 años y se desarrollará dos tardes al mes en las bibliotecas Agra de Campos y Rego da Balsa, con preinscripción previa

Redacción
17/02/2026 20:34
Vista del interior de la Biblioteca Rego da Balsa en donde tendrá lugar la charla coloquio
El Concello de Carballo invita a los adolescentes de 14 a 17 años a participar en las Tardes de juegos de mesa que se celebrarán en las bibliotecas locales. La actividad está pensada para compartir momentos divertidos, desconectar del móvil y disfrutar de los juegos en compañía de otros jóvenes. Se desarrollará dos tardes al mes en distintas sedes: los lunes en la Biblioteca Agra de Campos y los jueves en la Biblioteca Rego da Balsa. Los interesados deben realizar una preinscripción eligiendo la fecha que prefieran a través del formulario disponible.

