Diario de Ferrol

Carballo

La asociación Lumieira celebra sus 50 años con actos en homenaje a Otero Pedrayo

Los eventos incluyen un encuentro con Bieito Iglesias y una visita al Pazo de Trasalba en Ourense

Redacción
17/02/2026 20:09
Cartel de una de las actividades
Cartel de una de las actividades
La A.C. Lumieira celebra en 2026 su 50 aniversario coincidiendo con el Año Otero Pedrayo, declarado por la Xunta y el Parlamento de Galicia al cumplirse también 50 años del fallecimiento del escritor, editor y político gallego. Con motivo de estas efemérides, la asociación ha organizado dos actos durante febrero para homenajear a esta figura clave de la cultura gallega.

El primero será un encuentro sobre Ramón Otero Pedrayo con Bieito Iglesias, el miércoles 25 de febrero a las 20.00 horas en la Escuela Agra de Caldas. 

El segundo evento del aniversario consistirá en una visita a Ourense, con parada en el Pazo de Trasalba, almuerzo y recorrido por la ciudad, el sábado 28 de febrero, con inscripción previa. 

