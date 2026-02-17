La asociación Lumieira celebra sus 50 años con actos en homenaje a Otero Pedrayo

Cartel de una de las actividades

La A.C. Lumieira celebra en 2026 su 50 aniversario coincidiendo con el Año Otero Pedrayo, declarado por la Xunta y el Parlamento de Galicia al cumplirse también 50 años del fallecimiento del escritor, editor y político gallego. Con motivo de estas efemérides, la asociación ha organizado dos actos durante febrero para homenajear a esta figura clave de la cultura gallega.

El primero será un encuentro sobre Ramón Otero Pedrayo con Bieito Iglesias, el miércoles 25 de febrero a las 20.00 horas en la Escuela Agra de Caldas.

El segundo evento del aniversario consistirá en una visita a Ourense, con parada en el Pazo de Trasalba, almuerzo y recorrido por la ciudad, el sábado 28 de febrero, con inscripción previa.