Carballo

Solo el 15% de los animales recogidos por el servicio municipal de Carballo tenían microchip

Desde 2012 se contabilizaron 995 recogidas de perros

Redacción
17/02/2026 20:56
Uno de los animales recogidos en Carballo
Uno de los animales recogidos en Carballo
Cedida
Solo el 15% de los 1.073 perros y gatos recogidos por el servicio municipal de recogida y protección animal de Carballo desde 2012 estaban correctamente identificados con microchip.

El balance, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2012, cuando Servigal empezó a gestionar el servicio, y diciembre de 2025, refleja la relevancia de este dispositivo tanto en la lucha contra el abandono como en la recuperación de animales perdidos. En estos más de trece años, 602 animales encontraron o recuperaron un hogar: 356 fueron adoptados y 246 regresaron con sus propietarios. Además, se contabilizaron 995 recogidas de perros, 78 de gatos y 137 retiradas de cadáveres, intervenciones que también contribuyen a la seguridad vial y a la salubridad pública.

 El Concello de Carballo insiste en que la identificación mediante microchip es obligatoria y resulta fundamental para agilizar la localización de los dueños, reducir tiempos de estancia y optimizar los recursos públicos destinados a la protección animal. 

