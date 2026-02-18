Costas abre paso al Razo del futuro: peatonal, sin coches y con amplias zonas verdes

Los trabajos que está llevando a cabo Costas en la zona de A Cabreira Mar Casal

Las obras que ha empezado a ejecutar la Demarcación de Costas en la zona de A Cabreira y que conllevará la eliminación de plazas de aparcamiento y la reducción del tráfico rodado en el borde litoral carballés es solo el primer paso para hacer realidad el Razo del futuro, que estará destinado a los peatones. Esto supondrá que esta zona del litoral carballés no tendrá coches circulando, tendrá zonas verdes y estará centrado en el paisaje y el medio ambiente.

Si bien Costas está abriendo el camino con las obras de protección de los taludes y las otras que se llevaron a cabo en la zona de la explanada –eliminando la pista polideportiva, entre otras–, será el Concello de Carballo el que deberá seguir recorriendo esta ruta, lo que llevará varios años. Por parte de la municipalidad, la primera actuación en este sentido que se llevará a cabo será la creación de un nuevo aparcamiento, así como sus vías circundantes, en el entorno de la calle Mar Adriático.

El procedimiento de expropiación de los terrenos inició en noviembre y afectará a una superficie total de 11.164 metros cuadrados, clasificados en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo de especial protección agropecuaria. Además, una parte de los terrenos están incluidos en la zona de policía de un arroyo. El aparcamiento ocupará una superficie de 5.161 metros cuadrados, mientras que el resto será ocupado por las tres vías que darán servicio al equipamiento.

La creación de esta primera bolsa de aparcamientos públicos en el litoral es una actuación clave para la nueva ordenación urbanística que tendrá el litoral carballés que prevé la eliminación del tráfico rodado del borde litoral. El concreto, el plan especial establece que la nueva zona de aparcamientos deben situarse fuera de la franja de servidumbre de tránsito y prioriza los desplazamientos peatonales hacia la playa, por lo que el acceso al mar se diseñará a través de caminos de uso peatonal.

Así, el planeamiento aprobado en 2023 propone ubicar los nuevos aparcamientos en la zona suroccidental del ámbito, próxima a la rotonda prevista en el PXOM que conecta el vial del puerto con el camino de Nétoma y la rúa Mar Caribe, próxima al colegio público de Razo. Esta ubicación en el interior del núcleo busca minimizar el impacto visual y paisajístico de estas bolsas de aparcamiento en el paisaje costero como sucede con los aparcamientos actuales.

De este modo, se eliminarán los aparcamientos que ocupan zonas de dunas o espacios de alto valor ambiental (los de primera línea de playa), desplazando los mismos hasta zonas menos sensibles y mejor adaptadas a la legislación sectorial y al Plan de Ordenación do Litoral (POL). Así, los más de 6.500 metros cuadrados hoy ocupados por el tránsito y el estacionamiento de vehículos, pasarán a ser nuevos espacios verdes de transición hacia las áreas de regeneración ambiental. En ellos se permitirá la instalación de pasarelas o plataformas de madera sobre un máximo del 10% de la superficie, con el fin de ordenar los accesos a la playa sin invadir los espacios naturales.

Redefinición del litoral

La transformación no se limita a mover coches. El plan especial redefine por completo el frente litoral. El espacio hoy dominado por asfalto se convertirá en un paseo longitudinal peatonal de más de 9.200 metros cuadrados que estructurará el núcleo de Arnados. Este paseo estará compuesto por distintas bandas: una franja central destinada exclusivamente a peatones, ejecutada con materiales de bajo impacto ambiental; una banda diferenciada para carril bici que conectará con el futuro itinerario ciclista entre Carballo y Razo; y zonas ajardinadas con arbolado que amortiguarán la transición hacia el litoral.

El tránsito rodado quedará restringido únicamente a residentes, emergencias y operaciones puntuales de carga y descarga, eliminando la circulación generalizada que hoy invade la primera línea de costa. La sección urbanizada se reducirá notablemente, disminuyendo la presión sobre los taludes y el sistema dunar.

En paralelo, se actuará en las áreas de regeneración, que abarcan más de 115.000 metros cuadrados. En la zona de dunas y taludes se prohibirá completamente el acceso de vehículos, se eliminarán caminos informales abiertos por el paso de coches y se procederá a la revegetación con especies autóctonas para estabilizar el terreno y reforzar su resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos. En las áreas actualmente degradadas por antiguos aparcamientos o edificaciones se prevé la descompactación del suelo y su renaturalización progresiva.

La red peatonal del litoral se completará con una malla de sendas exclusivas, adaptadas a la topografía y ejecutadas con técnicas de bajo impacto. Estas conectarán el núcleo de Razo da Costa con el paseo litoral, las futuras dotaciones deportivas y las zonas verdes interiores. Especial relevancia tendrá la senda paralela a la costa que permitirá mantener el recorrido vinculado al Camiño dos Faros, retranqueando el tránsito para reducir la presión sobre los tramos más inestables. Las zonas verdes públicas sumarán más de 22.000 metros cuadrados. Además de las franjas litorales de ocio, se creará un corredor verde norte-sur que acompañará la vía peatonal desde los aparcamientos hasta la playa.

En este ámbito se estudiará incluso la recuperación parcial del rego Porriños, hoy soterrado, con un diseño de restauración hidromorfológica que permita aflorar escorrentías y mejorar el drenaje natural del terreno.

El modelo resultante dibuja un Razo radicalmente distinto al actual: menos coche, más paisaje; menos asfalto, más vegetación; menos presión sobre dunas y taludes, más espacio público para caminar y disfrutar del entorno. El litoral dejará de ser un aparcamiento frente al mar para convertirse en un espacio de transición ecológica y convivencia ciudadana, donde la movilidad sostenible y la protección ambiental marcan el rumbo del futuro