Carballo

La Diputación refuerza la limpieza de playas y beneficia a los concellos de la Costa da Morte

Apoyo económico y contratación de brigadas para mantener los arenales durante el verano

Redacción
18/02/2026 21:29
Playa de Nemiña, Muxía
Playa de Nemiña, Muxía | cedida
La Diputación ha publicado la concesión provisional del programa de limpieza de playas 2026, que financia con 900.000 euros este servicio en 41 concellos coruñeses. El objetivo es apoyar a los municipios en los gastos de personal de las brigadas de limpieza durante la temporada de verano y en la adquisición de materiales, como vestuario, maquinaria ligera y combustible.

 El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que el programa contribuye a que las playas estén en buenas condiciones y también genera empleo local, ya que estas ayudas permiten la contratación cada verano de alrededor de 300 personas. 

Los concellos de la Costa da Morte que recibirán financiación son Carballo (30.959 euros), Ponteceso (29.411 €), Camariñas (26.315 €), Fisterra (26.005 €), Laxe (25.696 €), A Laracha (23.528 €), Cee (21.671 €), Dumbría (19.504 €), Muxía (19.212 €), Cabana (13.674 €), Malpica (11.151 €) y Corcubión (6.768 €). 

Estas ayudas se otorgan teniendo en cuenta el número de playas que hay en cada municipio. Las subvenciones permiten financiar brigadas durante un máximo de tres meses, entre el 1 de abril y el 31 de octubre, garantizando así la limpieza y el mantenimiento de los arenales de toda la provincia. 

