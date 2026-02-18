La Xunta pone a Espazo Nature Retreat como un ejemplo de turismo sostenible

Los responsables de las entidades gallegas junto a autoridades y personalidades locales | mar casal

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó ayer el alojamiento turístico Espazo Nature Retreat, al que destacó como una iniciativa que responde al enfoque del programa Leader, dinamizando el desarrollo rural y creando empleo. Gómez, acompañada por la directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez; por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, recorrió las instalaciones en Razo (Carballo).

Durante la visita, la conselleira subrayó la importancia del programa Leader y de la colaboración entre departamentos de la Xunta para potenciar el rural gallego. Recordó que el turismo es un factor clave para la dinamización económica local y destacó el reciente convenio entre su departamento y la Axencia de Turismo de Galicia, que busca mejorar la coordinación de las actuaciones públicas y la eficiencia en la gestión de los recursos destinados al sector.

Gómez resaltó que la creación de este establecimiento supuso una inversión de más de 700.000 euros, de los cuales 125.000 fueron aportados por el Leader, y permitió “converter en realidade unha iniciativa singular” con la que también se generaron dos empleos.

Modelo sostenible

Destacó también el compromiso del Espazo Nature con las energías renovables y con la integración paisajística, que le valió la certificación de turismo verde, calificándolo como un campamento “de alta calidade, situado nun lugar privilexiado”.

Esta visita se produce tras la publicación de la mayor edición de la historia de las ayudas Leader, con un presupuesto de 28,7 millones de euros para 2026-2028 y con plazo de solicitudes abierto hasta el 6 de abril. La conselleira destacó que estos fondos apoyan tanto proyectos productivos que crean empleo, como iniciativas no productivas en beneficio del rural.

Xosé Merelles destacó la relevancia de proyectos como el Espazo Nature Retreat para el turismo gallego, subrayando cómo contribuyen a la redistribución territorial de la oferta y a la dinamización del rural como un vector de atracción turística. “Este tipo de accións alíñanse coa Estratexia de turismo 2030 e permiten avanzar nun modelo sostible e enriquecedor para todo o territorio”, señaló.

Merelles subrayó que iniciativas como el glamping de la playa de Razo ayudan a configurar una oferta diferenciada y de calidade. “Este tipo de aloxamentos combínanse con outros modelos de turismo que se están a potenciar desde a Xunta, como por exemplo o turismo enogastronómico ou o activo, conformando así unha proposta singular e de alto valor engadido”.