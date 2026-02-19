Mi cuenta

Alingua aposta por renovar o programa Apego no seu décimo aniversario

Celebrou a súa asemblea ordinaria en Carballo, onde se definiron as liñas estratéxicas

Redacción
19/02/2026 21:11
Asamblea de Alingua
Asamblea de Alingua
Mar Casal
A asociación de entidades locais pola lingua galega, Alingua, celebrou onte en Carballo a súa asemblea ordinaria ondese definiron as liñas estratéxicas que marcarán o rumbo da entidade durante este ano. Entre os principais acordos destaca a posta en marcha dunha estructura técnica de técnica de xerencia e un ambicioso plan de renovación para o programa de socialización lingüística na infancia, Apego, que cumpre 10 anos. 

A entidade, que asumiu recentemente a xestión directa do programa, aposta polo seu relanzamento con varias propostas como a creación dunha páxina web, elaboración de novos materiais e darlle máis visibilidade. A asemblea douse luz verde ao informe de xestión e ás contas do exercicio 2025, ademais de ratificar as cotas de socios para o presente ano. 

Porén, o paso máis significativo cara ao reforzo estrutural da entidade é a implantación dunha xerencia externa, deseñada para dotar a Alingua dunha arquitectura técnica estable que garanta unha coordinación eficiente dos programas e actuacións sobre os fins da entidade. Esta nova figura asumirá a xestión administrativa, económica e legal, reforzando ao mesmo tempo a imaxe de marca da asociación e das súas entidades asociadas.

Asamblea de Alingua

