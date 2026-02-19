Mi cuenta

Carballo

Cerceda aprueba un presupuesto con mayor incidencia en materia social y educativa

El documento eleva las ayudas a asociaciones, actividades municipales y la escuela infantil, mientras destina más de 4,4 millones a inversiones en obra pública y mejoras en servicios

Redacción
19/02/2026 20:38
Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda
Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda
El pleno de Cerceda aprobó este miércoles el presupuesto de 2026, que asciende a 17.196.523 euros, un 21 % más que el de 2024. El alcalde, Juan Manuel Rodríguez, destacó que se trata de un “orzamento de importante compoñente social”, con refuerzo del Servicio de Axuda no Fogar, más recursos para actividades municipales con más de 1.200 participantes y mayores ayudas a asociaciones y colectivos. También se amplía la partida destinada a la escuela infantil.

Las inversiones superan los 4,4 millones e incluyen obras como la humanización de la plaza del Campo da Feira, la reforma del local social de Meirama, el acondicionamiento de aparcamientos, la finalización de campos de fútbol y mejoras en otras instalaciones deportivas y viales.

Además, se contemplan pequeñas actuaciones de mantenimiento, como limpieza de aceras, pintado de aparcamientos o eliminación de fochancas. El gasto corriente asciende a 7,7 millones y el de personal a 4,4 millones. La aprobación contó con el voto favorable del PSdeG-PSOE (9), la abstención del PP (2) y el voto en contra del BNG (1). 

