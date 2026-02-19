Ciencia, cine documental, música y teatro para animar el fin de semana en Carballo

Una escena de Memorias dun neno labrego en Vimianzo IG

La programación del Entroido ya finalizó en Carballo, pero este fin de semana llega igualmente cargado de actividad para todos los públicos. Música, literatura, cine documental, estrenos teatrales y el programa “De landras a carballos”, son las principales propuestas para estos días. Esta tarde arranca la programación de “De landras a carballos” con el cuentacuentos “Eu son de ciencias”, a cargo de Trémola Teatro, en el que la Tierra y su abuela realizan un viaje por la historia de grandes científicas.

La sesión incluye un experimento científico en directo, pensado para despertar la curiosidad entre lo más pequeños y descubrir la ciencia. Está dirigido a los niños a partir de 5 años, que deben inscribirse previamente. La sesión será en las Escolas do Xardín a partir de las 18.00 horas.

Mañana sábado también se inaugurará en el Casino de Carballo la nueva edición del ciclo de cine documental gallego, Galidoc, con el filme ‘Si ka badu, ka ta biradu’ dirigido por Sonia Díaz y Óscar Vázquez. Se trata de una historia de sororidad y resistencia que pone el foco en la fuerza de las mujeres caboverdianas emigradas a Burela, en la Mariña lucense, que tejieron una verdadera cadena de cuidados para garantizar la supervivencia de sus familias.

El trabajo es el resultado de la colaboración entre la ONG Agaresco y un equipo de investigación de las tres universidades gallegas, dentro del proyecto ‘Familias caboverdianas en Galicia. Impacto para o desenvolvemento da transnacionalización dos coidados e das remesas’. Se podrá ver a las 19.00 horas y al finalizar habrá un coloquio con dos de las mujeres del equipo del filme: Belén Fernández y Antía Pérez Caramés.

El teatro también uno de los platos fuertes de este sábado con el espectáculo “Memorias dun neno labrego”, del Centro Dramático Galego y Contraproducións. La función supone un sentido y divertido viaje por los recuerdos de Balbino, ese niño de aldea que Xosé Neira Vilas llevó a lo más alto. La obra está escrita y dirigida por Cándido Pazó, por lo que combina su experiencia como actor y director con su reconocida trayectoria como contador de historias, dando como resultado una nueva versión teatral. Será a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura.

Este sábado tendrá lugar la segunda sesión del Curruncho Pop en la biblioteca Rego da Balsa (19.30 horas), que comenzará con la presentación del libro ‘Caballos salvajes. Gram Parsons (1968-1973)’, de Jordi Puyol Nadal.