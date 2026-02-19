Galicia incrementa la recogida de envases ligeros y avanza en el reciclaje

Una parte del proceso que hacen con el residuo en Sogama cedida

En 2025, la aportación media de los 295 concellos adscritos entonces al sistema de Sogama —que en la actualidad suma 304 tras la incorporación de los municipios de la Mancomunidad del Barbanza— al reciclaje de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y briks) creció un 2,75% respecto al año anterior.

Este incremento permitió elevar la recepción de materiales en la planta de clasificación desde las 34.653,28 toneladas registradas en 2024 hasta las 35.606,78 del pasado ejercicio.

Una vez seleccionados por tipologías, estos residuos se prensan y embalan para su envío a los centros recicladores, donde se transforman en nuevos productos que regresan al circuito comercial. El proceso permite dar una segunda vida a los materiales y avanzar en la implantación de un modelo más circular.

El comportamiento no fue homogéneo en las cuatro provincias. Destaca Pontevedra, con un aumento del 4,04%, seguida de A Coruña (3,09%) y Lugo (0,68%). En cambio, Ourense registró una caída del 0,87%.

Por ciudades, sobresale Vigo, con un 4,1% más de envases ligeros, seguida de Lugo (3,5%), Pontevedra (2,3%) y Ferrol (1%). Desciende ligeramente Santiago de Compostela (-0,1%) y de forma más acusada Ourense (-9,3%).

La fracción resto (bolsa negra) creció un leve 0,17%, cuando lo ideal sería una reducción, ya que la prevención y la disminución de residuos constituyen la base de una gestión eficiente. El aumento fue mayor en Lugo (0,84%) y A Coruña (0,67%), mientras que en Pontevedra bajó un 0,42%. Vigo y Santiago reducen su producción, pero Pontevedra, Lugo, Ourense y Ferrol la incrementan.

La evolución de la bolsa marrón, destinada a la materia orgánica, es positiva. Con 140 ayuntamientos que ya tienen implantado este sistema, las toneladas tratadas en las plantas de compostaje pasaron de 833 en 2023 a 4.455 en 2025, lo que supone un incremento del 435%.

Aunque todavía queda margen de mejora, Galicia avanza hacia el cumplimiento de los objetivos europeos de reciclaje y hacia un modelo en el que los residuos se conviertan en recursos. Desde Sogama recuerdan que la reducción de desechos y el incremento del reciclaje no solo aportan beneficios ambientales, sino también económicos para los concellos, al disminuir los costes de gestión de la bolsa negra y aumentar los ingresos procedentes de las entidades recicladoras.