La Xunta destaca la efectividad de las obras contra las crecidas en Carballo

Ángeles Vázquez estuvo acompañada por los ediles Miguel Vales y Luis Lamas, así como por el diputado del PP Rubén Lorenzo Mar Casal

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacó este jueves la efectividad y buen funcionamiento de las actuaciones que la Xunta de Galicia, en colaboración con el Concello de Carballo, realizó en distintos puntos de la capital de Bergantiños para luchar contra las inundaciones.

Lo hizo durante la visita realizada a la localidad para supervisar las distintas mejoras hidráulicas ejecutadas por Augas de Galicia.

La representante del Gobierno gallego estuvo acompañada por los responsables municipales de las áreas de Medio Ambiente y Obras, Miguel Vales y Luis Lamas, respectivamente, así como por el diputado autonómico y portavoz del PP carballés, Rubén Lorenzo.

Ángeles Vázquez aprovechó para recordar que el Ejecutivo autonómico invirtió más de 6,3 millones de euros en cinco proyectos de grandes dimensiones para mejorar la capacidad de evacuación del río Anllóns y minimizar el problema de inundaciones en la zona urbana de Carballo, que está identificada como área de riesgo potencial significativo para inundaciones (arpsi).

“Estas obras tiveron este ano a súa mellor proba de funcionamento xa que que as abundantes choivas destes días non provocaron asolagamentos en Carballo, o que mostra o éxito da actuación”, destacó la conselleira.

Las actuaciones concretas, que se llevaron a cabo a través de un convenio de colaboración con el Concello, consistieron en la construcción de un canal de derivación en la zona de Muíño do Quinto y en la remodelación integral del parque de San Martiño, así como del puente de la calle Sol, donde también se creó un canal de aguas altas.

A mayores, fue preciso demoler un puente en la calle Fomento y una edificación en la calle Sol.

Además, también se llevó a cabo la mejora hidráulica del río Anllóns a su paso por el enlace entre la AG-55 y la AC-552 en la zona de A Cepeira, obras que obligaron a cortar durante meses la salida y entrada en la autovía AG-55 por Montecelo.

Vázquez afirmó que el Gobierno gallego es consciente de que otras localidades de Galicia necesitan este tipo de actuaciones y, de hecho, ya están previstas acciones en Ponteceso, Sada, Neda o Viveiro, entre otras.

En ese sentido, subrayó también que Augas de Galicia está trabajando ya en el Plan de gestión de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2028-2033, que cataloga 172 áreas fluviales con potencial significativo de sufrir inundaciones y 566 kilómetros vulnerables en los ríos en caso de eventuales episodios de lluvia intensa y crecidas.