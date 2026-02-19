Mi cuenta

Las verduras siguen dominando en la feria de Carballo

Las patatas también son otro de los productos habituales con mucha oferta y demanda

Redacción
19/02/2026 20:45
Feria de Carballo este jueves
Feria de Carballo este jueves
Mar Casal
Las verduras continúan dominando en la feria de Carballo, en una nueva jornada marcada por la lluvia en algunos momentos, aunque menos desapacible que en días anteriores. Los grelos, repollos o coliflor, además de las patatas, son siempre una apuesta segura en el mercado, con mucha oferta y demanda, tras la ingesta de los días grandes del Entroido.

 También las frutas y hortalizas, además de otros productos habituales como las nueces, miel y quesos, contaron con su clientela habitual este jueves.

Feria de Carballo este jueves

