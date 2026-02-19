Las verduras siguen dominando en la feria de Carballo

Feria de Carballo este jueves Mar Casal

Las verduras continúan dominando en la feria de Carballo, en una nueva jornada marcada por la lluvia en algunos momentos, aunque menos desapacible que en días anteriores. Los grelos, repollos o coliflor, además de las patatas, son siempre una apuesta segura en el mercado, con mucha oferta y demanda, tras la ingesta de los días grandes del Entroido.

También las frutas y hortalizas, además de otros productos habituales como las nueces, miel y quesos, contaron con su clientela habitual este jueves.