Carballo sufre una treintena de ciberdelitos cada mes

Los mensajes suplantando la identidad suelen ser uno de los métodos más usados por los estafadores informáticos Archivo

La ciberdelincuencia consolida su peso en Carballo y ya deja una media cercana a la treintena de casos al mes. Así lo confirma el balance de criminalidad de 2025 del Ministerio del Interior, que sitúa en 332 las infracciones penales cometidas por medios digitales en el municipio, un 12,9% más que en 2024.

La cifra de todo el año confirma la tendencia que se venía observando trimestre a trimestre: el delito online gana terreno mientras la criminalidad convencional pierde fuerza. En el conjunto del pasado año, Carballo registró 1.243 infracciones penales, frente a las 1.255 del ejercicio anterior, lo que supone un leve descenso del uno por ciento. Sin embargo, esa estabilidad global esconde cambios significativos en la estructura delictiva.

La criminalidad convencional bajó un 5,2%, pasando de 961 a 911 hechos, mientras que la ciberdelincuencia siguió creciendo. Las estafas informáticas continúan siendo el principal motor del aumento de la criminalidad digital. En 2025 se contabilizaron 285 casos de estafas informáticas, 36 más que el año anterior (un 14,5% más). Este tipo de delitos incluye fraudes como el phishing —correos o webs falsas para sustraer datos bancarios—, falsas tiendas online, engaños en plataformas de compraventa o suplantaciones a través de mensajería.

El resto de ciberdelitos también creció, aunque de forma más moderada, hasta los 47 casos. La incidencia local no es solo estadística. A lo largo del año se sucedieron actuaciones relevantes que demuestran esta escalada. La unidad especializada contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil en A Coruña logró recuperar cerca de 17.000 euros vinculados a estafas que afectaron a dos vecinos de Bergantiños, víctimas de un fraude por inversiones falsas y de una estafa de factura. Además, a partir de la denuncia presentada en Carballo por una mujer que veraneaba en el municipio, se desmanteló una red que utilizaba técnicas de phishing para instalar software malicioso en el móvil de la víctima y realizar más de medio centenar de compras fraudulentas.

En paralelo, la delincuencia común muestra un comportamiento desigual. La reducción más destacada se produce en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que bajaron de 103 a 50 (un 51,5% menos). En el caso concreto de viviendas, el descenso fue aún más acusado, de 77 a 34, lo que supone una reducción del 55,8%, consolidando la tendencia detectada ya en los balances trimestrales, que saca a Carballo de la lista de municipios gallegos con más robos en municipios.

Sin embargo, otros indicadores repuntan. Los robos con violencia e intimidación pasaron de 7 a 16 casos, más del doble que en 2024 ( un 128,6% más). También aumentaron los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, de 16 a 24 (un 50% a mayores). Los hurtos se mantuvieron en cifras similares (162 frente a 164), mientras que las sustracciones de vehículos subieron ligeramente de 7 a 8. El tráfico de drogas se mantuvo estable, con cuatro infracciones, en un año marcado por operativos policiales contra redes asentadas en la comarca.

Comparativamente, Carballo se sitúa en una línea similar a otros municipios gallegos de más de 30.000 habitantes. Ames y Arteixo también registran incrementos en ciberdelincuencia, mientras que Narón y Oleiros experimentan subidas más intensas. En todos los casos, el peso relativo del delito digital aumenta.

El balance de 2025 confirma así un cambio estructural en la criminalidad local: menos asaltos a viviendas, pero más fraudes invisibles que se ejecutan desde una pantalla, lo que supone desafíos para las fuerzas de seguridad.