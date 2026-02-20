De Vacas llevará su música reivindicativa a Carballo para celebrar el 8M

Presentación del concierto de De Vacas Mar Casal

Carballo acogerá el próximo 7 de marzo el concierto “Vacanal Sinfónica” del grupo De Vacas, que servirá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo y además, festejar sus diez años sobre los escenarios. El Pazo da Cultura se llenará de música, “sarcasmo, ledicia e diversión” para reivindicar la igualdad en este 8M, tal como indicó ayer la concejala de Cultura, Maruxa Suárez, durante la presentación del evento.

Estuvieron también la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maica Ures; la diputada de Igualdad, Sol Agra, y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, quienes coincidieron en subrayar que “a igualdade non pode converterse en algo estanco, senón que debe ser a espiña dorsal presente en todas as áreas de xeito transversal”, tal como resumía Maica Ures. Por eso, indicaron, “nesta gran vacanal imos darlle a volta a todas aquelas letras de cancións que sempre nos quixeron facer de menos, porque se non sabes se algo é machista, dalle a volta a ver que che parece”.

Sol Agra insistió en que el 8 de marzo debe de ser un día para celebrar y también para reivindicar, puesto que todavía queda mucho que luchar. Para la diputada, los componentes de De Vacas siempre representaron y reivindicaron a mulleres fuertes, y aquí lo harán en un concierto lúdico y lleno de retranca.

El alcalde también reflexionó sobre el papel de los hombres en la lucha por la igualdad, ya que, dijo, “debemos darnos conta de que aínda temos eses michomachismos contra os que temos que loitar, e hai moito camiño por andar”. El grupo estará acompañado del Coro da Rá, presentado una propuesta de gran formato, con música en directo que revisa su repertorio. Las entradas ya están a la venta. El 6 de marzo también habrá un espectáculo de Iria Pinheiro sobre igualdad.