Carballo

El CCA de Carballo cierra mañana su nueva campaña de comercio con el juego de Cupido

Cada compra realizada en los comercios adheridos da derecho a dos tiradas de dardos para descubrir los premios que esconden los globos de la entidad promotora de la actividad

Redacción
20/02/2026 21:16
Imagen del acto de presentación de la última campaña del CCA
Imagen del acto de presentación de la última campaña del CCA
Mar Casal
El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) celebra este domingo, día 22 de febrero, el acto final de la campaña ‘Namórate do teu comercio’, una iniciativa que durante las últimas semanas animó a los vecinos a apostar una vez más por un consumo de proximidad. 

La cita será en la Praza do Concello, coincidiendo con la jornada de feria, en la que se desarrollará un novedoso y atractivo juego que convertirá a las personas participantes en auténticos Cupidos. 

El reto consistirá en afinar la puntería y lanzar los dardos directamente al gran corazón del CCA, formado por globos llenos de sorpresas. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al primer piso del mercado municipal. 

Todas aquellas personas que del 6 al 14 de febrero hayan hecho sus compras en alguno de los comercios adheridos a la iniciativa, podrán participar en este divertido juego presentando el correspondiente vale grapado (o sellado) al ticket de compra. 

Cada uno dará derecho a dos tiradas para descubrir los premios que esconden los globos del CCA. 

Entre otros, habrá cheques para consumir en los locales de hostelería asociados, sesiones de cine para dos personas, bolsas y bolígrafos del CCA o vales con mensajes motivadores, entre otras recompensas.

