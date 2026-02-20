Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Las mociones del BNG y PP centrarán el debate plenario de febrero en Carballo

En el plano económico se aprobará un reconocimiento extrajudicial de crédito por unos 74.000 euros

Redacción
20/02/2026 16:44
Daniel Pérez y Juan Seoane, dando a conocer los asuntos del pleno
Daniel Pérez y Juan Seoane, dando a conocer los asuntos del pleno
Mar Casal
La corporación municipal de Carballo se reunirá la tarde del lunes en una sesión plenaria en la que el foco estará puesto en varias mociones de carácter político presentadas por BNG y PP. Se debatirán tres iniciativas: dos del Partido Popular —sobre actos vandálicos y la torre del nuevo vial del polígono— y una del BNG, que reclama a la Xunta un nuevo plan de restauración ambiental y de seguridad para la mina de Monte Neme tras la reciente rotura de una balsa. 

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Mobilidade, Juan Seoane, detallaron este viernes los puntos que serán debatidos en la sesión plenaria de febrero. Entre los asuntos de gestión municipal destaca la renovación del convenio con la Academia Galega de Seguridade Pública para delegar los procesos selectivos de la Policía Local, que en esta ocasión se formalizará de manera individual. 

En el plano económico se aprobará un reconocimiento extrajudicial de crédito por unos 74.000 euros y se dará cuenta de los informes sobre morosidad y remisión de datos a Hacienda. Además, se someterá a aprobación un convenio marco de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos domésticos, en concreto envases ligeros, papel y cartón

