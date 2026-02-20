De Vacas llevará su música reivindicativa a Carballo para celebrar el 8M

Xosé Regueira IG

La Diputación de A Coruña participará este fin de semana en la vigésima edición de Navartur-Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra, que se celebra en esta comunidad. Es la primera vez que el ente provincial acude al evento, que reunió en su pasada edición a cerca de 52.000 visitantes.

Navartur pone el foco en destinos estatales e internacionales, con propuestas vinculadas al turismo activo, la enogastronomía, el turismo sostenible, cultural y de naturaleza, el patrimonio, el turismo urbano, de praya, de salud y de camping. «Son ámbitos que encaixan co modelo turístico polo que apostamos na provincia da Coruña, baseado no territorio, na sostibilidade e na identidade», explica el vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira.

En la feria la Diputación presentará la Asociación de Turismo da Costa da Morte (CMAT), el geodestino Ulla-Tambre-Mandeo y cuatro de los planes de sostenibiliblidad turística en destino: las Fragas do Eume, el geoparque Cabo Ortegal, la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle y el Centro Histórico de Ferrol. Regueira destaca que el eclipse de sol del 12 de agosto será el gran atractivo turístico de la provincia. La Costa da Morte, cuenta, precisamente, con Destinos Starlight.