Cerceda abre las inscripciones para la cuarta carrera solidaria ‘Os once das vías’

Durante la presentación se hizo entrega de un cheque de 687 euros a la junta local de la asociación coruñesa contra el cáncerCeduid Cedida

El Concello de Cerceda presentó esta semana el programa de la carrera solidaria ‘Os 11 das vías’, que se llevará a cabo el 9 de mayo.

La prueba contribuirá un año más a visibilizar el trabajo de la Asociación de Cancro Infantil de Galicia (Asanog) y para organizar la misma la administración local contará con la colaboración del Club Atlética A Silva, el albergue A Estación y la Federación Gallega de Atletismo.

Además de para dar a conocer los detalles de la carrera, el acto sirvió también para hacer entrega del dinero recaudado en la edición de 2025, un total de 687 euros, que irá destinado a la junta local de la Asociación contra el Cáncer de A Coruña.

La carrera constará de tres modalidades con el fin de promover la práctica deportiva de una forma solidaria.

La distancia a recorrer en la prueba competitiva será de 11 kilómetros por un circuito que consta de tramos de tierra y asfalto y que discurrirá parcialmente por la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle.

Para los mejores clasificados habrá premios en metálico. Otra modalidad será la tradicional andaina no competitiva de 5 kilómetros, bajo el lema ‘Un paseo pola vía’, a la que se unirán distintas carreras adaptadas para categorías base.

La posibilidad de inscripción ya está abierta en Carreiras Galegas, concretamente en www.carreirasgalegas.com, hasta las 23:59 horas del 3 de mayo.

De los 6 euros de la inscripción en la carrera principal, 1 irá destinado a Asanog, mientras que la recaudación de la andaina (1 euro por persona) será donada íntegramente a dicha entidad.

La organización ofertará los habituales servicios de avituallamiento, regalo conmemorativos, servicio de duchas y juegos tradicionales para los más pequeños, además de medallas para niños de hasta categoría sub-12.

En la presentación estuvieron presentes el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez; el edil de Deportes, Óscar Golán; María José Fraga, del C.A. A Silva; y Miguel García, de A Estación.