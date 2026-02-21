La asociación Vieiro oferta un programa para a potenciar la comunicación entre padres e hijos

María del Carmen Bello (i.) y Fina Rey, representantes de Vieiro Cedida

La asociación antidroga Vieiro anuncia la puesta en marcha de un nuevo programa de entrenamiento en parentalidad positiva y habilidades dirigido a madres y padres con hijos e hijas de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años.

La iniciativa se denomina ‘Protego’ y sus objetivos fueron dados a conocer por la presidente de la entidad Vieiro, Fina Rey, y la responsable del área de Formación, María del Carmen Bello.

Según apuntan, ‘Protego’ busca mejorar la cantidad y calidad de la comunicación familiar entre progenitores y sus hijos preadolescentes, contribuyendo así a fortalecer los vínculos entre ellos.

Durante las sesiones a impartir se incidirá en la necesidad de mejorar el seguimiento y la supervisión de la conducta de los hijos, así como en la importancia de la utilización de los métodos de disciplina positivos.

Las clases también permitirán capacitar a los padres para definir normas familiares sobre diferentes conductas problemáticas de la adolescencias, como el consumo de sustancias.

Entre los objetivos perseguidos están igualmente el de aumentar en los hijos la percepción de desaprobación familiar hacia esas conductas problemáticas y el de ofertar a los padres distintas estrategias para la resolución de conflictos.

Esta formación está especialmente indicada para aquellos padres y madres con pocas habilidades educativas y de gestión familiar, o que tengan hijos con problemas de adaptación, conducta o de rendimiento escolar persistentes.

Las enseñanzas se prolongarán hasta el mes de mayo con sesiones de hora y media de duración. Aunque la asistencia es gratuita, se requiere un compromiso de asistencia para favorecer el buen funcionamiento de los grupos.

Las personas interesadas pueden contactar con Vieiro en el número de teléfono 981 75 61 61 o bien por medio de WhatsApp en el 604 07 58 15.