Carballo

La ciencia toma protagonismo en la XIX Feria del instituto Alfredo Brañas de Carballo

Durante dos días, estudiantes y profesores acercarán la ciencia a toda la comunidad educativa

Redacción
23/02/2026 21:20
La feria de las ciencias del IES Alfredo Brañas en su 15ª edición | Archivo
El martes y el miércoles, el IES Alfredo Brañas de Carballo desarrollará la XIX Feria de las Ciencias, una cita en la que alumnado y profesorado de los departamentos de Física y Química, Matemáticas y Biología exhibirán los trabajos preparados desde las vacaciones de Navidad.

Según explicó el centro, «o alumnado da ESO terá a oportunidade de desfrutar das distintas prácticas ao longo da xornada lectiva, grazas a un horario organizado para asistir nalgunha sesión do martes ou do mércores». Además, el miércoles de 16.00 a 18.00 horas el centro abrirá al público en general para que todas las personas interesadas puedan visitar la feria libremente. 

El Departamento de Química, con alumnado de 3º de ESO, presentará prácticas como “Torre de densidades”, “Borrador Máxico”, “A Botella Azul” y “Exotérmica ou Endotérmica?”. 

Por su parte, el Departamento de Biología impulsará una jornada divulgativa con prácticas científicas y formación en primeros auxilios. «O alumnado de 1º de Bacharelato explicará o aparato cardiorrespiratorio e realizará demostracións das principais técnicas de primeiros auxilios, como a manobra de Heimlich e a RCP». 

Además, el alumnado de 4º de ESO ofrecerá una aproximación práctica a la fotografía química mediante técnicas históricas y experimentales —cianotipia, nitrato de plata y antotipia— e introducirá al público en el mundo de los trilobites con una experiencia interactiva con impresiones 3D.

Experimentos y salud 

El Departamento de Matemáticas, junto con el de Física, organizará un scape room en el que el alumnado deberá seguir pistas y resolver enigmas para encontrar la “llave” que abre la puerta. El Departamento de Dibujo promovió un concurso para elaborar las cartas de la edición de este año. «Catro foron os traballos presentados, e o seleccionado reflicte todas as prácticas da feira», destacaron desde el centro. 

La feria se celebra en horario lectivo de 8.30 a 14.00 y de 16.15 a 17.55 el martes, y el miércoles mantiene la jornada de mañana con puertas abiertas de 16.00 a 18.00. Esta iniciativa, que ya alcanza su decimonovena edición, contribuye a poner en valor la ciencia entre el alumnado y la comunidad educativa

