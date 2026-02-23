La Costa da Morte recuerda a Rosalía de Castro en su 189 aniversario

Las visitas de los escolares al Xardín de Rosalía, donde pudieron aprender de la figura de Rosalía a través de sus versos y la música mar casal

La Costa da Morte volvió ayer a recitar a la escritora gallega más emblemática. En el 189 aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro, la comarca transformó versos en actos, memoria en música y literatura en comunidad.

Nacida en Conxo, en Santiago de Compostela, Rosalía visitó en varias ocasiones las tierras de la Costa da Morte, en parte por la relación que mantenía con el también escritor Eduardo Pondal y su familia. Especialmente reseñable fue su estancia en Muxía, que le sirvió de inspiración para escribir la novela ‘A filla do mar’.

El vínculo con Rosalía va mucho más allá del cariño por sus versos. Su defensa del gallego, su reivindicación del papel de la mujer y su mirada crítica sobre las desigualdades sociales no pertenecen al siglo XIX: dialogan directamente con el presente. Dos siglos después, su palabra continúa interpelando a la sociedad gallega y así se recordó este lunes en varios concellos.

En Cabana mayores y pequeños se dieron cita en la Escola de Vela para rendir homenaje a la poeta en un acto en el que su obra fue el eje central del recital. El alcalde, José Muíño, participó en la lectura tras agradecer la asistencia del público.

Homenaje a Rosalía en Cabana cedida

La vecina Matilde Vilariño recitó el poema de creación propia ‘Un recordo a Rosalía’, mientras la joven Valeria Vigueret plasmaba en un lienzo su particular visión de la autora. También intervino la poeta de la Costa da Morte Maica Pastoriza.

La cita estuvo acompañada por actuaciones de música tradicional y representaciones teatrales. Colaboraron los colectivos Son de Cabana, Cantareiras de Anos, Asociación Íntegro, la Escola Municipal de Teatro, la Xunta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cabana de Bergantiños y Cáritas de Cesullas, Canduas y Borneiro.

Como cierre, participantes y asistentes degustaron el tradicional Caldo de Gloria, el plato que Rosalía describe en uno de sus poemas más conocidos. Las mujeres de Son de Cabana fueron las encargadas de su elaboración.

Caldo de Gloria

El Caldo de Gloria también se sirvió en Malpica , donde varios establecimientos —Hamburg, O Pescador, O Mirador, Dársena, Café Bar Barra y Casa Antonio— ofrecieron una tapa entre las ocho y las diez de la tarde. Durante ese tiempo, un pasacalles del Grupo Cantos de Taberna de Asubíos de Seaia, de la Asociación Carcaxia, recorrió las calles del municipio.

Además, la biblioteca municipal Eduardo Blanco Amor acoge durante toda la semana una muestra de publicaciones de la autora.

En Malpica sirvieron caldo de gloria para recordar a Rosalía de Castro mar casal

Asimismo, en Carballo, el Concello organizó ayer y hoy visitas escolares guiadas al Xardín de Rosalía, coincidiendo con la efeméride Este espacio, inaugurado en 2023 en el Parque do Anllóns, se ha consolidado como referente cultural y educativo del municipio, funcionando como aula al aire libre donde convergen patrimonio literario, naturaleza y creación artística.

Las visitas, organizadas por la Concellería de Normalización Lingüística, están dirigidas al alumnado de tercero y cuarto de Primaria. Más de 200 escolares de los centros A Cristina, CEIP Nétoma-Razo, San Luís Romero, Bergantiños y Fogar y Gándara-Sofán participan en esta edición. La dinamización cultural corre a cargo del grupo Raiceira, que interpreta piezas inspiradas en la obra rosaliana, completando una experiencia en la que poesía, música y naturaleza dialogan en un mismo espacio.

En Cee, el Concello lleva todo el mes recordando la figura de Rosalía con distintas actividades culturales que culminan hoy con la representación teatral ‘Contos de Brétema e luz’, a cargo de la narradora Marisa Irimia.

Cuentacuentos

El espectáculo, dirigido al alumnado de Educación Infantil y a las escuelas unitarias de Brens y A Pereiriña, supone una oportunidad para acercarse a la vida y legado de la autora de ‘Follas Novas’ y ‘Cantares Galegos,’ obra que la sitúa como precursora del Rexurdimento y donde ya se percibe su feminismo pionero. Desde el punto de vista estilístico, predominan los versos de arte menor, con un ritmo que evoca la cadencia de las muiñeiras.

Rosalía de Castro escribió sobre un pueblo que sufría, emigraba y resistía. Hoy ese mismo pueblo la recita, la cocina y la acerca a las nuevas generaciones a través de actos culturales y educativos. En la Costa da Morte, el 189 aniversario volvió a demostrar que su legado sigue plenamente vigente y que su figura continúa ocupando un lugar central en la identidad cultural gallega.