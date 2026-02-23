Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

La gira de despedida de ‘Iribarne’ llega este sábado al Pazo da Cultura de Carballo

Será la segunda vez que la pieza pise el escenario carballés, después de su representación en 2024 durante el FIOT

Redacción
23/02/2026 23:08
La multipremiada obra de teatro ‘Iribarne’ llegará este sábado, a las 20 horas, al auditorio del Pazo da Cultura de Carballo dentro de su gira de despedida, titulada ‘Hai que ir morrendo’. Será la segunda vez que la pieza pise el escenario carballés, después de su representación en 2024 durante el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), donde ya obtuvo una destacada acogida.

La producción de ButacaZero se despide tras recorrer 12 comunidades autónomas, sumar más de 30.000 espectadores y participar en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay. Estrenada en octubre de 2023 por el Centro Dramático Nacional y la MIT de Ribadavia, con apoyo de la Agadic, la obra ha recibido nueve premios María Casares y una nominación a la excelencia teatral en Uruguay.

 Escrita por Esther F. Carrodeguas y dirigida por Xavier Castiñeira, la pieza aborda con mirada crítica e irónica la figura de Manuel Fraga. La autora de la pieza la define como “un intento (irreverente) por comprender como llegamos hasta aquí camiñando da man dun deses personaxes secundarios pero incriblemente imprescindibles da nosa historia”, mientras que el director subraya que “este personaxe é inabarcable”.

El ideal gallego

