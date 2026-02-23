Mi cuenta

Carballo

La Xunta transfiere al Concello de Carballo varios tramos de la AC-414

El traspaso de titularidad que afecta a casi toda la vía entrará en vigor una vez que el anuncio se publique en el Diario Oficial de Galicia.

Redacción
23/02/2026 22:49
La AC-414 a su paso por Xoane da Estrada
Archivo
El Consello da Xunta aprobó este lunes el decreto por el que se autoriza la transferencia al Concello de Carballo de dos tramos de la carretera autonómica AC-414. La medida da cumplimiento al convenio firmado entre la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello. 

En concreto, pasan a titularidad municipal el tramo Carballo (AG-55) – Xoane (AC-418), entre los puntos kilométricos 0+420 y 2+640, y el tramo Cances Grande (AC-418) – límite del Concello, entre los puntos 3+240 y 5+770. Estos segmentos abarcan casi la totalidad de la vía, salvo el tramo inicial entre las glorietas del enlace con la AG-55. El traspaso de titularidad entrará en vigor una vez que el anuncio se publique en el Diario Oficial de Galicia.

