Los arquitectos que diseñarán el edificio de entidades sociales de Carballo imparten una conferencia

Imagen del proyecto ganador del concurso convocado por el Concello de Carballo Cedida

La delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) acogerá este miércoles la conferencia titulada “Ancora imparo. Ainda estou a aprender”, que impartirán a partir de las 19 horas Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, arquitectos y socios del estudio LCG Arquitectura, que viene de ganar el primer premio en el concurso del edificio para entidades sociales de Carballo convocado por el Concello de Carballo y el propio COAG.

En la charla los dos profesionales reflexionarán sobre el sentido de su práctica profesional.

Ambos coinciden en señalar que su trabajo diario es un continuo aprendizaje, siempre inconcluso y que lo que les sirve de motivación es “a mellora do xa feito”.

La conferencia busca explorar la capacidad que tienen los proyectos para poner en valor los lugares de actuación y viceversa. “Atráenos a visión do artista como artesán, como a persoa que exerce un oficio”, declaran, a la vez que dicen entender la arquitectura como espacios llenos de actividad.

Ambos profesionales apuestan cada vez más por propuestas flexibles y por entender la arquitectura “como a procura de espazos a escola coa súa contorna, as súas necesidades e os seus recursos”.

Apuntan asimismo que “aspiramos a construir con rigor, criterio e oficio”.

LCG Arquitectura, el estudio coruñés que dirigen, se caracteriza por un ejercicio profesional artesanal. En su currículo figuran más de treinta premios y distinciones.

Recientemente ganaron, junto con sus colaboradoras Laura Pena Cristóbal y María Millán Pérez, el primer premio en el concurso del edificio para entidades sociales convocado por el Concello de Carballo y el COAG.

A juicio del jurado, su propuesta integra la solución más “atractiva, sostenible y con una funcionalidad destacable”.

También valoró de manera especial la solución para el centro de día, situado en planta baja y con acceso directo desde la plaza, así como la buena relación del edificio con el espacio público.

Otro aspecto positivo es que el diseño incluye todos los usos previstos sin agotar la edificabilidad y facilita, además, la ejecución del proyecto en dos fases.