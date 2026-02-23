Los efectos de las obras en los taludes de Razo serán controlados durante tres años

Representantes del gobierno Central, del Concello y de la empresa, este lunes en Razo viendo las obras en ejecución y las realizadas Mar Casal

El buen tiempo de los últimos días ha permitido retomar las obras que está ejecutando la Demarcación de Costas para proteger los taludes de A Cabreira, en Razo. Una actuación que, según aseguraron los responsables de la misma, se están realizando “con las máximas garantías ambientales” y con controles “exhaustivos” que se prolongarán durante tres años para valorar cualquier tipo de efecto negativo que tenga la actuación en la costa carballesa.

Estas afirmaciones fueron hechas este lunes durante la visita que realizó a la zona de los trabajos el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, acompañado por el subdelegado Julio Abalde y por representantes del Concello de Carballo, encabezados por el alcalde, Daniel Pérez. Blanco destacó que la actuación tiene una “visión de futuro” y que responde a la “necesidad imperiosa” de conservar la línea litoral. A estas obras, recordó, se unen las de recuperación del sistema dunar de Razo y Baldaio en las que se han invertido más de 450.000 euros.

El objetivo de ambas, afirmó el delegado del Gobierno, es “dejar un litoral para las generaciones próximas vivo y que mantenga su biodiversidad”. Por su parte, el alcalde de Carballo puso en valor la actuación de Costas para proteger el litoral carballés y destacó la cooperación institucional para hacerlas posibles. “Hai que tentar que estas colaboracións sigan adiante”, afirmó Pérez.

Defensas blandas

Durante su visita, los representantes políticos recibieron información sobre los detalles de la actuación, mientras una gran grúa que ocupa uno de los carriles de la carretera del borde litoral recogía las grandes piedras con las que se construye la escollera que protegerá de la erosión de los taludes. Según explicaron responsables de la obra, en la primera zona de actuación que va desde el Cordobés se ejecutarán unas defensas blandas con pilotes de madera y una escollera que permita frenar el oleaje y, por tanto, la erosión.

Como ya se adelantó en varias ocasiones en estas mismas páginas, uno de los cambios principales que conllevará estas obras es el retranqueo de la carretera de la costa para quitar presión a los taludes, lo que supondrá la eliminación de las plazas de aparcamiento en primera línea y la limitación del tráfico en un solo sentido. Toda la actual zona de aparcamiento en primera línea de A Cabreira se incorporará a la zona verde de la playa, y la pasarela de madera ocupará uno de los carriles de circulación actuales.

“Es una actuación muy importante”, aseguraron los responsables de la obra de la Demarcación de Costas, que será la primera que reconfigurará la movilidad del litoral carballés, que en el futuro estará libre de coches, cuando el Concello desarrolle el plan especial aprobado en 2023. Son medidas necesarias pero que no convencen del todo a los vecinos de Razo.

Al respecto, el regidor recordó que esta actuación en concreto es responsabilidad de Costas y que “calquera obra ten os seus inconvenientes, pero traballarase para transformar o malestar en satisfacción”. Durante la visita, los responsables políticos también recorrieron las nuevas pasarelas ejecutadas en la zona de las dunas, donde además se eliminó la pista polideportiva.