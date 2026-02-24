El 76% de los ayuntamientos con canon reducido cumple y ahorra 7,6 millones de euros
Sogama premia a los municipios que disminuyen residuos y fomentan el reciclaje con bonificaciones
El análisis de los datos de 2025 realizado por Sogama confirma que 212 de los 280 ayuntamientos acogidos al canon reducido de la bolsa negra o fracción resto (95 euros por tonelada) cumplieron al menos uno de los requisitos para acceder a este incentivo.
Entre ellos, reducir la generación de residuos en un 1% respecto al año anterior o aumentar en un 3% la recuperación de materiales mediante el reciclaje de envases (bolsa amarilla) o el compostaje de materia orgánica (contenedor marrón). Gracias a estos esfuerzos, los municipios beneficiados lograron un ahorro total de 7.648.885,7 euros. Por provincias, 49 concellos son de A Coruña, 41 de Lugo, 80 de Ourense y 42 de Pontevedra.
Por el contrario, 68 ayuntamientos no alcanzaron los objetivos marcados, y Sogama les refacturará la diferencia entre el canon genérico (108 €/Tn) y el reducido, lo que supondrá un coste adicional de 2.226.255 €.
Subida del canon
La subida del canon genérico se debió a la aplicación de impuestos estatales sobre vertido e incineración, así como a recortes en las retribuciones a las plantas termoeléctrica y de cogeneración, lo que puso en riesgo la viabilidad económica de Sogama.
Para minimizar el impacto sobre las arcas locales y las familias gallegas, la Xunta asumió el 60 % de la diferencia entre el canon genérico y el reducido, aportando 25 euros por tonelada mediante compensaciones directas y el Fondo de Compensación Ambiental.
Esta medida premia el esfuerzo de los concellos por reducir residuos y mejorar el reciclaje, siguiendo la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que apuesta por incentivos en lugar de sanciones.
Desde 2019, Sogama ha aplicado bonificaciones progresivas a los municipios que cumplen los requisitos, incluyendo la implantación del contenedor marrón para la materia orgánica, con rebajas de entre el 10% y el 15% sobre el canon en 2023. Solo en este período, los concellos gallegos ahorraron más de 20 millones de euros, que, sumando los resultados de 2025, elevan el total a cerca de 27,8 millones.
La Xunta mantiene el apoyo
Con el objetivo de seguir premiando a los ayuntamientos, el canon de 2026, publicado en el DOG el pasado 5 de febrero, se ha actualizado únicamente conforme al IPC. Así, el canon genérico se sitúa en 111,13 €/Tn y el reducido en 97,76 €/Tn.
Este último mantiene los mismos requisitos que el año anterior y, ante la negativa del Gobierno central a dar marcha atrás en sus medidas, será nuevamente la Xunta la que asuma parte del coste, garantizando así que los municipios no vean afectadas sus arcas y puedan continuar con políticas de gestión sostenible de los residuos.