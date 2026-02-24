El 76% de los ayuntamientos con canon reducido cumple y ahorra 7,6 millones de euros

Los residuos de la entrada de Sogama

El análisis de los datos de 2025 realizado por Sogama confirma que 212 de los 280 ayuntamientos acogidos al canon reducido de la bolsa negra o fracción resto (95 euros por tonelada) cumplieron al menos uno de los requisitos para acceder a este incentivo.

Entre ellos, reducir la generación de residuos en un 1% respecto al año anterior o aumentar en un 3% la recuperación de materiales mediante el reciclaje de envases (bolsa amarilla) o el compostaje de materia orgánica (contenedor marrón). Gracias a estos esfuerzos, los municipios beneficiados lograron un ahorro total de 7.648.885,7 euros. Por provincias, 49 concellos son de A Coruña, 41 de Lugo, 80 de Ourense y 42 de Pontevedra.

Por el contrario, 68 ayuntamientos no alcanzaron los objetivos marcados, y Sogama les refacturará la diferencia entre el canon genérico (108 €/Tn) y el reducido, lo que supondrá un coste adicional de 2.226.255 €.

Subida del canon

La subida del canon genérico se debió a la aplicación de impuestos estatales sobre vertido e incineración, así como a recortes en las retribuciones a las plantas termoeléctrica y de cogeneración, lo que puso en riesgo la viabilidad económica de Sogama.

Para minimizar el impacto sobre las arcas locales y las familias gallegas, la Xunta asumió el 60 % de la diferencia entre el canon genérico y el reducido, aportando 25 euros por tonelada mediante compensaciones directas y el Fondo de Compensación Ambiental.

Esta medida premia el esfuerzo de los concellos por reducir residuos y mejorar el reciclaje, siguiendo la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que apuesta por incentivos en lugar de sanciones.

Desde 2019, Sogama ha aplicado bonificaciones progresivas a los municipios que cumplen los requisitos, incluyendo la implantación del contenedor marrón para la materia orgánica, con rebajas de entre el 10% y el 15% sobre el canon en 2023. Solo en este período, los concellos gallegos ahorraron más de 20 millones de euros, que, sumando los resultados de 2025, elevan el total a cerca de 27,8 millones.

La Xunta mantiene el apoyo

Con el objetivo de seguir premiando a los ayuntamientos, el canon de 2026, publicado en el DOG el pasado 5 de febrero, se ha actualizado únicamente conforme al IPC. Así, el canon genérico se sitúa en 111,13 €/Tn y el reducido en 97,76 €/Tn.

Este último mantiene los mismos requisitos que el año anterior y, ante la negativa del Gobierno central a dar marcha atrás en sus medidas, será nuevamente la Xunta la que asuma parte del coste, garantizando así que los municipios no vean afectadas sus arcas y puedan continuar con políticas de gestión sostenible de los residuos.