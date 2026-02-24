La seguridad en el Monte Neme centra el debate plenario

El portavoz del BNG, Xosé Regueira Mar Casal

Las mociones centraron el debate de la sesión plenaria celebrada el pasado lunes en Carballo, con el Monte Neme como principal punto de discordia. El grupo de gobierno nacionalista presentó una moción pidiendo a la Xunta un plan de restauración ambiental de la antigua mina, con el objetivo de velar por la seguridad después de que el pasado 31 de enero la rotura de una galería provocase que miles de litros de agua y lodo arrastrasen monte abajo todo lo que encontraron a su paso.

Se trata del segundo siniestro de este tipo en el Monte Neme, tras el de 2014. La moción contó con el respaldo del PSOE, en tanto que el PP votó en contra tras presentar una enmienda que no fue apoyada.

BNG y PSOE coincidieron en criticar la gestión de la Xunta, acusándola de negligencia e inacción en los últimos doce años, pese a tener conocimiento de la situación. El PP, por su parte, rechazó estas críticas señalando que el plan de restauración que se solicita ya está en marcha desde el pasado mes de diciembre y defendiendo la gestión del Gobierno autonómico en el accidente del pasado enero.

El encargado de defender la moción del BNG fue su portavoz, Xosé Regueira, quien recordó que en 2013 el Concello advirtió a la Xunta del peligro de la cantera a través de una carta en la que reflejaba el abandono, el riesgo de desbordamiento y la falta de señalización y barreras. Esa carta no obtuvo respuesta y cinco meses más tarde reventaba una de las balsas, un suceso que se repetía el pasado mes de enero. “Desde 2009 (cuando comenzó a gobernar el PP) ata 2026 non se fixo nada e agora din que a culpa foi da choiva”, indicó el portavoz del BNG, quien atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a la “neglixencia” de la Xunta, por no haber actuado en doce años pese a saber del peligro de la mina.

El portavoz popular, Rubén Lorenzo, calificó la moción del BNG carballés de “intento de construír un relato político baseado na alarma, na confusión e no oportunismo”. “O que vostedes traen aquí é ruído”, afirmó. “A Xunta non foi neglixente e si actuou”, afirmó el popular, quien recordó que la respuesta del Gobierno gallego el pasado 31 de enero fue “inmediata”, actuando con “eficiencia e rigor” ante un suceso grave.

Asimismo, Rubén Lorenzo incidió en que el plan de restauración que pide el BNG ya está en marcha, con las obras que comenzaron el pasado diciembre a cargo de una empresa carballesa. Por ello, los populares presentaron una enmienda a la moción, recogiendo lo que ya se está haciendo y reforzando el compromiso con la restauración.

El BNG rechazó una enmienda que “é para lavar a cara da Xunta, que durante anos non actuou” ante lo que Regueira califica como “unha bomba de reloxería ambiental”.

“A Xunta actuou rapidamente, pero despois da catástrofe”, apuntó, a su vez, María Carmen Vila, portavoz del PSOE. “O Goberno galego fallou de xeito estrepitoso na súa labor de supervisión tanto no 2014 coma no 2026”, añadió.

Por otro lado, el PP se refirió a la reunión que el gobierno carballés mantuvo con los vecinos de Razo tras el último siniestro señalando que fue “para alimentar unha alarma, sementando preocupación onde non a había”. “Non están a defender á veciñanza, senón a usar o medo como ferramenta política”, criticó el PP. El BNG replicó que el gobierno carballés se presentó en el lugar de los hechos a las nueve de la mañana y que se encargó de llamar a las palas para que empezasen a retirar los restos de la avalancha.

Torreta y sedes del PP

Otro de los puntos de debate fueron las dos mociones presentadas por el PP. La primera, condenando el vandalismo contra sus sedes en Galicia, fue aprobada por unanimidad, pero con una llamada a la autocrítica del PP por no condenar a nivel estatal situaciones similares sufridas por otros partidos.

La otra moción popular generó más debate, al tratar sobre la torreta eléctrica de alta tensión en el nuevo vial del polígono de Bértoa. La iniciativa fue rechazada con el voto en contra del BNG y la abstención del PSOE. Los populares mostraron su preocupación por la situación de la torreta, a la que se adapta el trazado del vial. “É un erro grave de planificación e un risco para a seguridade viaria”, aseveró Lorenzo. En su moción, el PP solicitaba, entre otros puntos, una auditoría técnica de seguridad viaria, el acceso al proyecto técnico y el estudio de alternativas reales como desplazar la torreta o soterrar la línea.

El PSOE se abstuvo ya que, si bien comparte las dudas que genera la ubicación de la torreta, explicó que al tratarse de la apertura de una vía y no de una urbanización las alternativas propuestas en la moción supondrían para el Concello un gran desembolso económico para hacer lo que por ley le corresponde pagar a los promotores privados de los terrenos.

Por su parte, el concejal de Seguridade Cidadá, Juan Seoane, reafirmó las explicaciones de Vila indicando que no corresponde al Concello actuar sobre la torreta. Añadió que, si bien “non está no mellor sitio”, esta era “a mellor e máis segura” de las soluciones técnicas propuestas.

El edil incidió en que la carretera lleva cinco meses abierta sin que haya habido ningún incidente en ese tramo y criticó el alarmismo del PP sobre la seguridad del tráfico carballés. El PP respondió que “non podemos dar por boa esta situación” y aclaró que en su moción no dice quién tendrá que asumir el coste de un cambio, algo que el Concello tendrá que exigir a quien corresponda.

En cuanto al resto de la sesión plenaria, que comenzó con la lectura del manifiesto del 8M, se aprobó por unanimidad el convenio con la Consellería de Medio Ambiente para la gestión del reciclaje. Asimismo, salió adelante con la abstención de la oposición un reconocimiento extrajudicial de crédito por 74.000 euros para abonar facturas pendientes de pago de 2025 por haber entrado fuera de plazo.