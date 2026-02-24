Los alumnos exhiben su talento en la Feira das Ciencias del Alfredo Brañas

Una de las actividades es sobre técnicas de fotografía química mar casal

El IES Alfredo Brañas celebró este martes la primera jornada de la XIX Feira das Ciencias, una iniciativa ya consolidada en el centro que implica a alumnado y profesorado de varios departamentos del instituto.

A lo largo de la mañana, el alumnado de la ESO asistió de forma organizada a las diferentes sesiones programadas, con el objetivo de acercar la ciencia de manera práctica y participativa.

El Departamento de Química, con estudiantes de 3º de ESO, mostró experimentos como “Torre de densidades”, “Borrador máxico”, “A botella azul” y “Exotérmica ou endotérmica?”, que permitieron visualizar distintas reacciones y procesos químicos.

Desde Biología se desarrolló una jornada divulgativa centrada tanto en el conocimiento científico como en la formación práctica. El alumnado de 1º de Bachillerato ofreció una exposición sobre el aparato cardiorrespiratorio y realizó demostraciones de primeros auxilios, como la maniobra de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar (RCP).

Además, estudiantes de 4º de ESO presentaron técnicas de fotografía química y una introducción al mundo de los trilobites con apoyo de impresiones en 3D.

Por su parte, los departamentos de Matemáticas y Física organizaron un ‘scape room’ científico en el que el alumnado debía resolver distintas pistas para encontrar la llave que les permitiera “salir del aula”, fomentando el razonamiento lógico y el trabajo en equipo. El Departamento de Dibujo Técnico presentó también el cartel ganador de esta edición.

La feria termina el miércoles con nuevas sesiones para el alumnado y con la apertura del centro al público en horario de 16.00 a 18.00 horas para todas las personas que deseen asistir.