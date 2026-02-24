Mi cuenta

Nueva clase de TIC para mayores en Carballo en marzo

El taller se impartirá en el Xardín Agra de Caldas y enseñará manejo de móviles, correo electrónico y aplicaciones útiles para el día a día

Redacción
24/02/2026 22:42
Clase de informática para mayores en Carballo
Clase de informática para mayores en Carballo
cedida
 El programa Remocea, que desarrolla numerosos talleres en Carballo, trae en marzo un nuevo curso de promoción de las TIC, organizado por Amigos de Galicia con la colaboración de la Concejalía de Tercera Edad. El taller se celebrará los días 5, 6, 12 y 13 de marzo, de 10:00 a 12:30 horas, en las Escuelas del Xardín Agra de Caldas. 

Los participantes se formarán en el manejo de teléfonos móviles, correo electrónico, aplicaciones como Sergas Móbil o WhatsApp, Chave 365, uso de máquinas de turnos o cajeros automáticos, y podrán resolver sus dudas. 

Podrán participar personas de 60 años o más, pensionistas o jubiladas. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de solicitud. Las inscripciones se realizan a través de la web do concello.

