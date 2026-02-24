Carballo
Taller de psicología y mindfulness para gestionar la ansiedad y el estrés en Razo
El objetivo de la actividad, de 4,5 horas y dirigida por los psicólogos Eva María Rodríguez y David Tejido es proporcionar a los participantes herramientas para gestionar mejor sus emociones
Espazo Nature de Razo acogerá el próximo 16 de mayo un taller experimental de psicología de 4,5 horas, de 10:00 a 14:30, impartido por los psicólogos Eva María Rodríguez y David Tejido.
Durante la jornada, los participantes trabajarán herramientas y técnicas para regular la ansiedad, el estrés y la activación, mediante ejercicios de relajación, mindfulness y recursos prácticos aplicables al día a día.
Además, habrá una pausa con picoteo que permitirá descansar, compartir experiencias y reforzar lo aprendido. Las reservas se realizan por correo electrónico o llamando al centro de psicología Vitei. Las plazas son limitadas y se ofrecen descuentos para quienes asistan en grupos o parejas.