Un total de 980 estudiantes se citan en la fase zonal de Carballo del Cros escolar

Una jornada de cros escolar. Archivo

El Concello de Carballo organiza, con la colaboración del Servizo Provincial de Deportes da Xunta, la fase zonal de Bergantiños del cros escolar, que se celebrará este jueves en un circuito acondicionado en la zona verde del polígono industrial de Bértoa.

Tras varias incidencias por el mal tiempo, el circuito ha quedado listo para recibir a los 980 escolares participantes procedentes de distintos centros de Carballo, Coristanco, A Laracha y Malpica.

La prueba se desarrollará de 10:30 a 13:00 horas y busca fomentar la práctica del atletismo base, hábitos de vida saludables y valores deportivos. Desde el Concello se destaca el esfuerzo organizativo y se agradece la implicación de los centros, el profesorado y las familias para garantizar el correcto desarrollo del evento.