Carballo profesionaliza la gestión del mantenimiento de los campos de fútbol

El Concello de Carballo ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento integral de los ocho campos de fútbol municipales con un presupuesto máximo que podrá alcanzar los 279.974 euros en caso de ejecutarse las prórrogas previstas. El contrato, con una duración inicial de dos años prorrogables hasta cuatro, pretende profesionalizar un servicio que hasta ahora no contaba con una cobertura contractual estable y que, según la memoria técnica, requiere planificación especializada para evitar el deterioro progresivo de las superficies.

Por la diferencia técnica de los campos municipales, el contrato se estructura en dos lotes diferenciados por tipo de superficie, ajustando tareas, frecuencias y medios a cada una. El lote 1 agrupa los cuatro campos de hierba sintética: el campo de fútbol 11 de O Carral, en Sofán, y los tres terrenos del complejo de As Eiroas. El lote 2 incluye los cuatro campos de hierba natural: As Pedreiras, en Verdillo; O Vinculeiro, en Cances Grande; Arnela, en Pedra do Sal (Baldaio); y O Arenal, en Razo.

Trabajos especializados

Según la memoria técnica, el objetivo del servicio es preservar las condiciones técnicas y biomecánicas de las superficies de juego, prolongar su vida útil y evitar deterioros que obliguen a intervenciones correctivas de mayor entidad. El mantenimiento no se limita a labores puntuales, sino que incorpora la revisión y el control de los sistemas de riego, la elaboración de programas de trabajo, partes de actuación e informes periódicos, así como la coordinación constante con el personal municipal para adaptar las intervenciones a los calendarios deportivos.

En el caso del césped artificial, el pliego establece un calendario detallado de actuaciones preventivas. Entre ellas figuran limpiezas superficiales y aspiración de residuos, cepillados periódicos del terreno de juego —que en campos como los de As Eiroas y Sofán pueden llegar a tener frecuencia bimensual—, descompactaciones programadas del relleno, aplicación anual de herbicida, revisión anual de los sistemas de riego y limpieza de canalones con cadencias que varían entre cuatro y seis meses según la instalación.

Estas tareas se encuadran en estándares técnicos como las normas UNE-EN 14877 y UNE-EN 15330, además de las referencias de calidad establecidas por FIFA para superficies deportivas de hierba artificial. En los campos de césped natural el componente agronómico es aún más exigente. El servicio incluye como actuaciones mínimas la siega y nivelación del terreno, la fertilización periódica, el control fitosanitario, el picado o descompactación del suelo, el escarificado, el recebado y la resiembra.

Las frecuencias varían según las características de cada campo. En Cances y Berdillo, por ejemplo, la siega se plantea con periodicidad quincenal y la fertilización mensual, mientras que en Razo y Baldaio la siega es mensual y algunas labores de regeneración estructural —como la descompactación o el recebado— se programan cada dos años, atendiendo a las necesidades específicas de cada superficie.

Antes de iniciar los trabajos, la empresa adjudicataria deberá presentar un programa de gestión del servicio basado en un análisis previo del estado real de los campos. Ese documento deberá identificar deficiencias, definir el plan anual de actuaciones y detallar la organización del trabajo, así como el dimensionamiento de los medios humanos, materiales y mecánicos adscritos al contrato. El Concello exige, además, informes periódicos y reportajes gráficos cuando sea necesario para acreditar la ejecución de tareas concretas, junto con un control mensual del personal vinculado al servicio.