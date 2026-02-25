El buen tiempo permite retomar los trabajos de aglomerado entre O Pereiro Vello y Outón

Visita a las obras de la carretera de O Pereiro Vello a Outón Cedida

El Concello de Carballo avanza en su plan de mejora de la red viaria municipal con la reanudación de las obras de aglomerado en la carretera que conecta O Pereiro Vello con Outón, una actuación que se retomó tras la mejora de las condiciones meteorológicas. El alcalde, Daniel Pérez, visitó los trabajos acompañado por los concejales de Obras, Servizos e Mobilidade para supervisar el desarrollo de las tareas. Después de la inversión realizada en el tramo entre A Canosa y O Pereiro Vello, que superó los 230.000 euros, se encuentran actualmente en ejecución las obras correspondientes al tramo entre O Pereiro Vello y Outón, con un presupuesto de 391.797,88 euros.

De este modo, la inversión total en esta vía superará los 600.000 euros. La actuación abarca una longitud de 3.330 metros e incluye la limpieza de cunetas, la mejora del drenaje y el extendido de aglomerado en una superficie de 22.725 metros cuadrados. Asimismo, en los cruces con los ríos Calvos y Vilar de Cima se llevó a cabo un sobreancho de un metro en cada margen para reforzar la seguridad vial, y en la zona de Outón se construyó un muro de escollera de 35 metros de longitud con el fin de estabilizar el terreno.

En licitación

Dentro del plan de aglomerados que el Concello está desarrollando en distintas parroquias, se encuentra ahora en fase de licitación el proyecto de mejora de la vía que conecta los lugares de As Torres y Cances Grande. Se trata de un viario estructural que será renovado de manera integral para reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de movilidad. El proyecto contempla la ejecución de sobreanchos, actuaciones de mejora del drenaje, la construcción de tres muros de contención y la instalación de la futura red municipal de abastecimiento de agua a lo largo de 1.450 metros.

Asimismo, se procederá a la renovación de la señalización horizontal y vertical. El presupuesto de esta intervención asciende a 481.964,74 euros y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 4 de marzo a las 23:59 horas. El alcalde, Daniel Pérez, destacó que estas actuaciones representan un paso importante en la mejora de las infraestructuras viarias del rural, al combinar seguridad, planificación y eficiencia en la ejecución de los servicios públicos, reforzando así la conectividad y las condiciones de tránsito en distintos puntos del municipio.